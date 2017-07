Tres malagueños, en el Mundial de fútbol de parálisis cerebral Isaías Pacheco, José Manuel Bueno y Alan Flores / SUR Los jugadores del AMDDA competirán con la selección española en la cita que tendrá lugar del 4 al 24 de septiembre en Argentina FÁTIMA ÁVILA-CASANOVA Viernes, 28 julio 2017, 01:07

Los jugadores del AMDDA Alan Flores, Isaías Pacheco y José Manuel Bueno han sido convocados por la selección española de fútbol-7 de parálisis cerebral para disputar el Campeonato del Mundo que se celebrará del 4 al 24 de septiembre en la localidad argentina de San Luis.

Esta será la primera experiencia como internacionales para los tres futbolistas del club malagueño, que desde hace varias semanas preparan intensamente la cita, explica Alan Flores:«El seleccionador nos ha pasado un ‘planning’ para que trabajemos la fuerza y la resistencia. Este consiste en hacer carrera continua, abdominales, flexiones, etc. Más adelante, un poco antes de viajar a Argentina, nos reuniremos en Madrid con el resto de convocados para entrenarnos de forma conjunta».

Alan e Isaías, a sus 37 y 31 años, respectivamente, son dos de los veteranos del AMDDA;mientras que José Manuel, con 19, es el benjamín del grupo. Quizá por ello, los dos primeros no se esperaban la llamada para la selección, asegura Flores:«Que a mi edad me convoquen, con todos los chavales jóvenes que hay jugando, es un orgullo y una ilusión. Además, siempre he sido más de baloncesto, y esto es un premio al esfuerzo y un ejemplo de que si luchas y trabajas puedes llegar lejos». Por su parte, Isaías Pacheco, cuya relación con el mundo del balompié viene desde que era pequeño, tampoco imaginaba que el seleccionador nacional contase con él:«Llegué al equipo una vez que había comenzado la temporada, y el nivel era alto, así que no me esperaba que se pudiesen fijar en mi».

El pequeño de este trío, Juan Manuel Bueno, se emociona al recordar el momento en el que recibió la llamada de la Federación Española:«En seguida contacté con mi madre para contárselo. Se me saltaban las lágrimas al decírselo. Ella se alegró mucho, porque por fin había conseguido lo que con tanto esfuerzo había buscado».

Entrenamientos intensos

Los tres malagueños están trabajando muy duro para llegar al cien por cien a la cita mundialista, ya que después de estar más de un mes sin entrenarse, desde que acabó la temporada, el nivel físico no es el idóneo. «Allí no vamos a ir hacer el ridículo, queremos competir y que el seleccionador pueda contar con nosotros», puntualiza Pacheco. Los jugadores tienen el apoyo de todos los integrantes del equipo, en especial de David Jiménez, presidente de la Asociación y medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96. Desde su experiencia, trata de transmitirles la seguridad y confianza necesarias para afrontar una cita de esta envergadura, asegura Flores:«David nos dice cuáles serán con probabilidad los rivales más complicados y qué debemos hacer para llegar bien preparados». Isaías Pacheco, por su parte, afirma que el mejor consejo que le ha dado es «que disfrute de una experiencia que es única en la vida».

Ucrania, Holanda o Brasil serán algunos de los rivales a batir en la competición, ya que en estos países se fomenta el deporte a una edad más temprana para los menores con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido. Algo que no ocurre en España, tal y como denuncia Alan Flores, uno de los precursores de la Asociación AMDDA:«En mi caso, mi madre siempre me trató como a uno más. Desde pequeño he hecho deporte, porque no quería quedarme estancado. Lo ideal sería que las personas con esta discapacidad pudiesen hacer deporte desde la escuela, pero también es cierto que muchos padres tienen miedo a que sus hijos se hagan daño. Por ejemplo, si eres hemipléjico y, desde que eres pequeño, no trabajas en ello y no haces ejercicio, el problema se acrecienta. Por ello, para nosotros, igual que para cualquier otra persona, es muy importante la actividad física».