La sociedad Griezmann-Vitolo noquea a un Celta inofensivo Vrsalkjo y Griezmann felicitan a Correa tras su gol ayer. :: efe El canario marca su primer gol con el Atlético en la Liga, brilla en presencia de Lopetegui y se retira aclamado IGNACIO TYLKO Lunes, 12 marzo 2018, 00:15

madrid. Perdió por una genialidad de Messi en el Camp Nou, pero el Atlético no se rinde. No acusó el desgaste de haber jugado el jueves ante el Lokomotiv y superó con rotundidad a un Celta con buen toque pero muy flojo en ambas áreas. No hubo tanta diferencia en el juego como lo que indica el 3-0, pero los vigueses no supieron finalizar y los colchoneros, en cambio, sí tuvieron un gran día en la definición. Gran partido de Griezmann, autor de su decimosexto gol en el torneo y de una asistencia perfecta a Vitolo, que se estrenó como artillero en Liga. En su segunda titularidad, el grancanario al fin dejó buenas sensaciones a Simeone, a la afición e incluso al seleccionador español Julen Lopetegui, presente en el palco y que se declaró un enamorado del juego del exsevillista.

3 ATLÉTICO 0 CELTA Atlético de Madrid Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Gabi, Saúl, Koke, Vitolo (Correa, m. 58), Griezmann (Gameiro, m. 69) y Diego Costa (Fernando Torres, m. 79). Celta Rubén; Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez (Cabral, m. 767, Jonny; Lobotka, Radoja (Brais Méndez, m. 66); 'Tucu' Hernández, Iago Aspas (Boyé, m. 72), Emre Mor, y Maxi Gómez. Goles 1-0, min. 44: Griezmann. 2-0, min. 56: Vitolo. 3-0, min. 63: Correa. Árbitro Alberola Rojas (castellano-manchego): Amarilla a Saúl e Iago Aspas. Campo Wanda Metropolitano. 55.076 espectadores.

Fue una tarde de contrastes en el Metropolitano, y no sólo meteorológicos. Lluvia, sol, viento recheado y fases de dominio alterno en la que siempre se impuso la mayor pegada local. Cuestión de presupuesto, de la calidad individual de los jugadores. Si en Balaídos el Atlético se impuso en la versión más rácana del Cholo Simeone, al que le bastó un gol de Gameiro antes de la media hora y un cerrojazo para imponerse a un Celta vistoso pero romo en ataque, en esta ocasión los 'colchoneros' actuaron con mucha más grandeza.

La mejor puesta en escena del Atlético no se tradujo apenas en ocasiones, salvo un cabezazo de Godín desviado. De forma paulatina, sin embargo, el Celta fue adueñándose del balón y a jugarlo con mejor criterio. Y avisó varias veces con serio peligro. La opción de gol más clara lo tuvo Sergi Gómez después de que Roncaglia hiciera un remate fallido que se convirtió en un gran pase. También falló Aspas, que se precipitó con un tiro demasiado cruzado, tras robarle la cartera a Godín dentro del área..

Cuando mejor jugaban y más dominaban los visitantes, llegó el primer gol del Atlético, justo antes del descanso. Griezmann se quedó sin vigilancia a la salida de un córner, recogió un rechace, precedido quizá de una falta previa en el salto de Giménez al 'Tucu', y firmó un gran gol.. Dejó sentado a Jonny con un recorte y la puso en la escuadra.

Se repitió la historia tras la reanudación. Enrabietado, el Celta se fue hacia arriba con descaro y pudo empatar enseguida, pero Radoja remató con la pantorrilla en boca de gol y estrelló el balón contra el poste. En cambio, Vitolo sí aprovechó un gran pase al hueco de Griezmann para picar el balón con sutileza sobre la salida de Rubén. Nada más marcar fue cambiado por Correa para llevarse una atronadora ovación. Como todo le salía a pedir de boca al Atlético, el argentino también acertó en la primera que tuvo. Esta vez el pase fue de Koke.