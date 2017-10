«Ha sido una semana dura» Lopetegui destaca «el compromiso, el entusiasmo, la ilusión y la humildad de los jugadores» en la exitosa fase clasificatoria R. ERRASTI ALICANTE. Sábado, 7 octubre 2017, 00:42

Julen Lopetegui se mostró satisfecho tras rubricar la clasificación de España para el Mundial de Rusia 2018 gracias a la victoria de 'La Roja' ante Albania en el estadio Rico Pérez de Alicante (3-) y al empate de Italia ante Macedonia (1-1). «Ahora se puede decir. Estamos ya embarazados», bromeó el seleccionador español. «Hemos cumplido nuestra parte que era ganar y el resultado de Italia nos hace estar matemáticamente clasificados», se congratuló el vasco.

Destacó Lopetegui el valor del triunfo ante un rival que presionó y luchó pese a encajar tres goles en la primera parte y que tuvo alguna que otra ocasión para marcar en la segunda, fruto también de una disminución en la intensidad del juego del equipo español. «Intuíamos un equipo que no tenía nada que perder y que iba a venir con esas ganas. Teníamos que tratar de bajar la pelota al suelo y centrarnos», subrayó el seleccionador, que alabó el compromiso mostrado tras «una semana dura». «Hemos tenido unos 30 minutos muy buenos. Luego hemos perdido el control y no me ha gustado», puntualizó.

Dijo Lopetegui que «lo mejor» que ha tenido España durante la fase de clasificación ha sido «el compromiso, el entusiasmo, la ilusión y la humildad de los jugadores» que han participado en la misma. «Gracias a ellos», concluyó.