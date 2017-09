La selección sin liga que nunca ha marcado a España

Vaduz no se alteró ayer por la llegada de la selección española. Este pequeño principado, conocido por los que visitan para esquiar la zona de Alemania -país del que cogen su idioma- y Suiza -del que usan su moneda-, es el cuarto más pequeño de Europa tras el Vaticano, Mónaco y San Marino. Debido a su tamaño no tiene liga propia, pero eso no evita que sea la única federación admitida por la UEFA -desde 1982- sin tener liga local, aunque sí cuentan con un torneo de Copa. Sus clubes juegan en las competiciones suizas. Nicolas Hasler, que disputa la MLS con Toronto, o Sandro Wieser (Thun helvético), son sus referentes junto al veterano delantero (42 años) Mario Frick.

Los 30.000 ciudadanos locales asumen que su 'Mannschaft' será derrotada ante España, a la que nunca ni siquiera logró marcar en los siete partidos anteriores pese a que encajó 31 tantos. Los hombres que entrena el austríaco Rene Pauritsch llegan a este encuentro tras perder 2-0 el sábado en Albania sumando su séptima derrota en siete partidos. En las calles del país, que no es miembro de la Unión Europea aunque utilizan también euros en sus establecimientos, sí se pueden encontrar tiendas deportivas que venden ropa de la selección olímpica de Liechtenstein, ya que hace un año participó en los Juegos de Río 2016 con tres deportistas que pasearon el nombre del país en las fases previas de natación y tenis. Lejos quedan los tiempos de Hanni Wenzel, que logró dos oros en 1980 en los Juegos Olímpicos de invierno. 1998 es el año más recordado por los seguidores, ya que la alegría del primer triunfo (2-1 a Azerbaiyán) hizo olvidar el 1-11 que le marcó Macedonia en la clasificación para el Mundial de aquel año en Francia. Cuatro años después cerró la fase sin anotar un solo gol. Aunque en los últimos años han ganado a Lituania, Moldavia, Luxemburgo, Letonia, Islandia o Andorra, son de las pocas selecciones que han perdido con San Marino. Un empate ante Finlandia en junio es su hito más reciente.