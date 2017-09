Mundial Rusia 2018 Ramos: «Queremos haya alguien fijo que mire por el bien del fútbol español» 01:11 Ramos, junto a Morata (i) y Pedro (d). / Michael Buholzer (Afp) El capitán reconoce que la inestabilidad de la Federación "es un asunto delicado" que "empieza a preocupar" a los jugadores RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 6 septiembre 2017, 09:24

Sergio Ramos compareció después del partido ante Liechtenstein, selección ante la que abrió el marcador con un gol en el minuto 2. El defensa, que volvió a anotar tras tres años sin marcar, quiso, además de hacer hincapié en la buena racha de la selección con Lopetegui, en la convulsa situación que vive la Federacion desde que el 18 de julio saltase la 'operación Soule' que afecta a Ángel María Villar, a los que sus miembros de Junta directiva están pidiendo la dimisión. "Sinceramente es un tema bastante delicado. Es cierto que a los jugadores nos empieza a preocupar. Es algo de lo que normalmente no debemos hacer comentarios; nosotros hemos mantenido siempre la calma y hemos tratado de estar fuera del tema pero si que es cierto que a los jugadores nos gusta el equilibrio y la estabilidad. Va siendo hora de volver a tener eso desde arriba. Que los jugadores se sientan seguros", recordó Ramos.

El capitán, que debutó hace 12 años ya como internacional, insistió en que ahora mismo "hay un presidente (Juan Luis Larrea, que ha relevado a Villar por su suspensión) que no sabemos lo que va a pasar con él, si va a seguir o no. Queremos haya alguien fijo que mire por el bien del fútbol español y los jugadores de España. En ese sentido, hemos mantenido el silencio porque la prioridad es el fútbol y lo que teníamos esta semana (partido ante Italia y el de Vaduz) pero ahora que viene un tiempo de tomar decisiones (hay junta directiva este miércoles) esperemos que sea arregle el asunto y volvamos a tener una tranquilidad que se mantengan al margen del fútbol nuestro".

En ese sentido, rompió una lanza en público por María José Claramunt, directora de la selección desde la época triunfal en que España ganó el Mundial y la Euro. "Cada uno es libre de opinar lo que quiera (sobre las palabras de Larrea sobre la posible no continuidad de Claramunt, al estar implicada en la 'Operación Soule' con Villar). Con esta inestabilidad no sabemos si el presidente que tenemos actual va a seguir o no va a seguir, si está puesto en una etapa en concreto... María José es una persona de confianza de los jugadores que ha mirado siempre por el bien nuestro nos gustaría siempre que siguiese con nosotros. Ahora va a haber todo tipo de decisiones, esperemos que se tomen cuanto antes por el tema de la estabilidad y por el bien del fútbol español. Ya se verá (si dimite Villar) porque creo que hay asamblea y hay junta (el miércoles 6 de septiembre). Espero que tomen la decisiones más oportuna por el bien de los jugadores. Nosotros debemos estar centrados en lo deportivo pero es un tema, como bien dices, que puede desequilibrar y afectar. Nosotros vamos a intentar que no afecte a nuestro fútbol", expresó.

Por último, no quiso manifestarse claramente por la opción de que el Santiago Bernabéu se convierta en sede fija de la selección pero si opta por utilizarla ante rivales de gran entidad.

"A mí me encantó el ambiente del Bernabéu que es un estadio único, deberíamos aprovechar en situaciones puntuales, días que la selección y nuestro país se juega tanto poder aprovecharlo para que el público nos llevase en volandas desde el primer minuto al último. Siempre es importante para nosotros e impone al rival que tienes delante", explicó antes de marcharse junto al resto de sus compañeros a Zurich, ya que la selección optó por dormir en Suiza antes de regresar de Liechtenstein tras el 0-8.