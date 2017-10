Ramos: «El discurso de Felipe VI fue de 'chapeau', impecable y necesario» «No me gusta la imagen que ha dado España al mundo, quiero vivir en un país libre y democrático», reconoce el capitán R. ERRASTI Viernes, 6 octubre 2017, 01:01

alicante. Sergio Ramos, capitán de la selección española, compareció antes del partido ante Albania junto a David Silva y Julen Lopetegui. El sevillano se mostró muy directo y sincero con todo lo sucedido, al punto que explicó por qué no quiso hablar el lunes al llegar. «No ha sido una semana fácil para ninguno. Hemos mezclado deporte y política y considero que ese es el primer error. Necesitaba hablar con Gerard y con mi seleccionador antes de hablar. No soy el portavoz de nada. No seré yo el que diga lo que tiene que hacer la gente, pero como capitán del Real Madrid y de la selección tengo el deber de unir a la selección», apuntó, antes de evitar opinar sobre si un independentista puede jugar en la selección. «No seré yo el que tenga que decir algo sobre eso. Hay instancias superiores para hablar de todo. Espero poder vivir en un país libre y democrático. Sabía que iba a ser una semana complicada».

Ramos insistió en que alcanzar el Mundial de Rusia «es el objetivo de todo el equipo» y que otro tipo de cuestiones no están en su mano. «Además, dejó claro que sí «estaba al tanto» del mensaje de Felipe VI del pasado martes y dejó una valoración muy clara. «'Chapeau' para el Rey. Era indispensable, necesario y estoy de acuerdo con lo que dijo y pese a que es del Atlético, me gustó. Hay que reconocer que estuvo muy bien», afirmó.

El andaluz confirmó su buena relación con Piqué: «Ya lo dijo Geri. Nos llevamos muy bien pese a que pensamos de manera diferente. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero todo va bien. Siempre que estemos en el mismo barco y misma dirección, no debería haber ningún problema», avisó. Eso sí, a diferencia de lo que pasó en la previa del duelo en el Santiago Bernabéu ante Italia, evitó pedir que no se pitara a su compañero. «Al aficionado no se le puede pedir nada. Cada uno es libre y tiene derecho a la libertad de la expresión».