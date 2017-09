Llega la Liga de las Naciones La UEFA aprobó un torneo, que tendrá una 'final four' un año antes de la Eurocopa RODRIGO ERRASTI MADRID. Jueves, 21 septiembre 2017, 00:56

Cambios en el fútbol europeo. Ya no habrá un verano sin torneo de selecciones el año previo a la Eurocopa. El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó en Ginebra, casi tres años después de que la competición fuera presentada a las Federaciones por Michel Platini tras partir de una idea en la reunión de Chipre 2011, que Liga de las Naciones se dispute a partir de la próxima temporada. Con esta competición, que será sorteada el 24 de enero de 2018 en Lausana y arrancará en septiembre de ese año, se sustituirán los amistosos por partidos oficiales, permitiendo que todas las selecciones jueguen contra combinados del similar rango. Los cuatro mejores disputarán el 'play off' final -a modo de 'final four' de baloncesto, con los cuatro partidos (habrá tercer y cuarto puesto) en la misma sede-, que dará un superpremio económico para el ganador. Además, cuatro selecciones quedarán clasificadas de manera directa para la novedosa Eurocopa 2020, que se jugará en 13 estadios de toda Europa, entre ellos San Mamés.

Así, las 55 federaciones que actualmente componen la UEFA serán divididas, de acuerdo al 'ranking' europeo de 15 de noviembre de 2017, justo tras la conclusión de los partidos de clasificación para el Mundial 2018. La Liga A, en el que estará España, tendrá 12 selecciones, que se dividirán, a su vez, en cuatro subgrupos con tres equipos. En la Liga B será igual mientras que en la Liga C, con 15 selecciones, habrá un subgrupo de tres equipos y tres de cuatro mientras que en la de los 16 más débiles, la D, se repartirán en cuatro grupos de cuatro. De la primera fase, en la que las selecciones jugarán entre sí en casa y a domicilio entre septiembre y noviembre de 2018, saldrán cuatro ganadores de los cuatro subgrupos de la Liga A y se medirán en junio de 2019 durante la citada 'final four'.

La UEFA desea «mejorar la calidad y el prestigio del fútbol de selecciones», suprimiendo los amistosos internacionales previstos en las fechas FIFA que «no están aportando una adecuada competición deportiva». Además, se considera que las mejores selecciones, como España, podrán aspirar a competir en la 'final four' para lograr, en los años impares, el título de la Liga de las Naciones. La inclusión de la Liga de las Naciones no modificará el calendario internacional de partidos existente y que está acordado con la FIFA. De hecho, creen que con estas jornadas con doble enfrentamiento, los jugadores incluso volverán con sus clubes antes de lo que lo hacen actualmente.