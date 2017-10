Lete: «La Federación es la que debe decidir cómo actuar con Piqué» Rengel, Nieto, Lete, Redondo, Carpio y Cortés, ayer en la sala Oyarzábal de la Diputación. :: francis silva El secretario de Estado rechazó las críticas del jugador del Barça y resaltó el riesgo de «instrumentalizar» el deporte ENRIQUE MIRANDA MÁLAGA. Martes, 3 octubre 2017, 00:43

El referéndum catalán y la actuación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado el pasado domingo han afectado de lleno al deporte español. Muchos jugadores de diferentes disciplinas han mostrado su opinión en público, aunque hay uno de ellos que ha acaparado gran parte de la atención: Gerard Piqué. Ayer, el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, estuvo en Málaga para participar en un coloquio organizado por la nueva Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y respondió a las declaraciones del jugador del Barcelona, en las que criticaba abiertamente al Gobierno español.

Al máximo responsable del deporte nacional se le trasladó una pregunta que ha pasado por la mente de muchos aficionados estos días: ¿se puede sancionar a Piqué sin jugar en la selección española? Lete no quiso echar más leña al fuego, pero sí rechazó los ataques de Piqué al Gobierno. «Lógicamente respeto la libertad de expresión de todo el mundo, también de Piqué. La selección nacional es una competencia directa de la Federación Española de Fútbol y tendrá que ser la Federación y su seleccionador los que determinen cómo es oportuno actuar con el jugador», aseguró. «Pero tenemos que rechazar cualquier ataque al Gobieno y a las fuerzas de seguridad, que lo que hacen es velar por los derechos de todos, incluidos los catalanes», declaró. También habló sobre la decisión del Barcelona de jugar su partido ante Las Palmas sin público, a puerta cerrada. «No somos partidarios de mezclar política y deporte. Esto tiene algunos riesgos, como instrumentalizar el deporte a favor de la política, con lo que no podemos estar de acuerdo», dijo.

La crisis del baloncesto

Lete abogó por el diálogo para solucionar el problema de la cesión de jugadores a las ventanas FIBA

El secretario de Estado para el Deporte participó en una charla moderada por el periodista Jesús Álvarez en la que también participaron Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva; Luis Nieto, director de Información de 'As'; Carlos Carpio, subdirector de 'Marca'; Sergio Cortés, jefe de Deportes de SUR, y Antonio Rengel, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.

Habló de la la crisis en el baloncesto español y el problema de las ventanas FIBA. «Se ha dado un paso importante en una situación que estaba enquistada y se ha hecho un esfuerzo para consolidar la ACB como la segunda mejor Liga del mundo. Ahora queda que hable la Federación Española de Baloncesto. El modelo de competición no difiere al que apoyó la FEB antes del verano, pero para poder ganar a veces hay que ceder un poco», aseguró. Lete se refirió a las «amenazas» que vienen de Europa en relación a las ventanas FIBA. «Las ventanas están demostrando que no son una buena estrategia para el baloncesto español. Para España suponen que el 80 % del bloque de nuestro equipo nacional no va a poder ir a jugar con la selección. Hay que repensarlo y buscar una solución. Estamos preocupados con este tema y así lo hablamos la semana pasada en Valencia con Jordi Bertomeu (responsable de la Euroliga) y Patrick Baumann (secretario general de la FIBA)», declaró el representante del Gobierno.

El acto, organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, reunió a los principales responsables de clubes y federaciones de la provincia, así como a algunos deportistas individuales, como Borja Vivas o Paula Ruiz.