«Jugando a la pocha se me pasó el discurso del Rey» Jueves, 5 octubre 2017, 00:58

El central del Barcelona fue cuestionado sobre el discurso que hizo el rey Felipe VI la noche del martes y su respuesta dejó descolocados a los presentes. «Sinceramente, no lo escuché. Quería hacerlo, pero se me pasó. Estábamos jugando a la pocha (juego de cartas muy popular en el seno de la selección española desde hace años) y no puedo comentarlo porque no lo vi», afirmó antes de tratar de dar una explicación (ya que a las 21:15 horas el grupo cenaba junto el martes). «Suena a qué no nos importa nada y de verdad que nos importa la situación, pero estaba jugando a la pocha y no lo puedo comentarl porque no lo vi», insistió, antes de afirmar después que, por lo que ha percibido en su entorno, «en Cataluña hay gente a la que le hubiera gustado un mensaje más cercano a los catalanes, a las personas heridas el domingo».