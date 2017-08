Isco y Villa se perfilan como titulares por Costa y Vitolo Jueves, 31 agosto 2017, 00:45

Julen Lopetegui, pese a que ha utilizado muchos jugadores y tácticas en su primer año como seleccionador, tiene bastante claro el esqueleto de su once. En ocasiones no ha podido contar con ellos y ha optado por distintos perfiles para atacar al rival, pero tiene jugadores que se antojan clave cualquier día. Entre los fijos, están De Gea, Ramos, Piqué, Busquets, Iniesta, Silva y Costa. Siempre han sido titulares cuando han estado. Forman parte de los once junto a los habituales. El seleccionador ha estudiado las opciones ofensivas y se perfila que el malagueño Isco y el veterano Villa ocupen plazas de titulares en el compromiso del sábado frente a Italia en el lugar de Diego Costa y Vitolo.