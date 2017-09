Clasificación Isco recorre el camino a la excelencia Isco, en el encuentro ante Italia. / Efe El malagueño, resucitado por el seleccionador cuando marchitaba en el Madrid, asombró a todos con su juego –los rivales le loan como sus compañeros- y culminó su partidazo con goles RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 3 septiembre 2017, 20:25

«Soy tímido, no me gusta mucho hablar en la prensa. Prefiero hacerlo en el campo». Isco sonreía en la zona mixta del Santiago Bernabéu después de completar su mejor partido con la selección española. Había debutado en 2013 pero no ha sido hasta este último año, con la llegada de Julen Lopetegui, cuando ha explotado como jugador. En la selección y en el Real Madrid. «Julen confió en mí cuando casi no jugaba en el Madrid y le estoy muy agradecido. Le conozco de hace muchos años, de la sub 19. Luego, el Mundial de Colombia sub 20. Después, el Europeo sub 21 en que quedamos campeones. Al final el feeling lo hace el trato con los años y con Lopetegui he tenido mucho. Siempre he notado su confianza y eso se lo tengo que agradecer», reconoció.

Y es que hace justo un año, cuando Lopetegui fue nombrado seleccionador nacional el andaluz marchitaba en Chamartín. Pese a que no había jugado, eso no le hizo al vasco perder la fe en el madridista. Le incluyó en su primera lista pero se cayó a última hora porque estaba tocado. Un mes después, antes de medirse en el doble duelo a domicilio ante Italia y Albania, le incluyó en el grupo pese a que sumaba sólo 57 minutos oficiales. «Son pocos, pero hemos confiado en él porque me gusta. Nos puede ayudar en momentos puntuales». Y ante un Bernabéu que le adora, demostró estar preparado para todo.

Después de su exhibición, que no se limitó a los dos goles -en dos remates- con los que España encarriló su triunfo ante Italia antes del descanso. El malagueño, pidió la pelota y se mostró efectivo con ella: 56 pases buenos de 59 veces que tocó la bola.

Hizo cinco regates, sólo uno menos que todo el conjunto transalpino junto, y dejó retratado a Marco Verrati con varias acciones de malabarista. Le superó en todo momento y en apenas seis minutos le hizo un caño, un sombrero y una ‘croqueta’, esas que inventó su admirado Andrés Iniesta.

Verrati no se enojó

«No sé, son cosas que te salen de dentro, que naces con ellas. A veces las intentas y no salen, pero cuando tienes continuidad y confianza es más fácil», afirmaba mientras cerca David Villa y Jordi Alba rememoraban que le habían visto hacer cosas similares cuando subía desde el filial del Valencia, especialmente un gol en Copa ante el Logroñés. «He sufrido mucho con Isco esta noche, la verdad es que me ha impactado su actuación. Ha estado soberbio», explicó el medio del PSG apesadumbrado tras el encuentro.

Verrati, pese a todo, le chocó la mano cuando fue sustituido por David Villa en la recta final del duelo. «Yo caigo bien, la gente siempre se ha portado muy bien conmigo», explicó el malagueño rememorando que el Bernabéu se vino abajo ovacionándolo.

El seleccionador destacó el partido de su ojito derecho. «Isco ha sido un jugador maravilloso dentro de ese gran equipo. Ha hecho un partido magnífico, como el resto de sus compañeros, con actitud, madurez y ganas de mejorar. Él ha desbloqueado el partido. Ha hecho dos goles fantásticos y ha estado muy bien en la presión. Quiere ser protagonista y el tener más partidos y hace que vayas creciendo, madurando y puliéndote. Siempre ha tenido mucha calidad, pero una cosa es tener calidad y otra cosa es ser un gran futbolista, e Isco se está convirtiendo en un gran futbolista. Ha tenido un crecimiento importante» con y sin balón. Es un futbolista en el que hemos confiado cuando jugaba menos, pero porque creíamos que iba a ayudar. Es una cuestión recíproca, la confianza la genera el jugador», explica Lopetegui.

Orgulloso del resultado y sobre todo del compromiso y actitud del equipo arropados por nuestra gran afición. A seguir, aún no se logró nada. pic.twitter.com/NF7vtDYGm5 — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) September 2, 2017

Fue tal su rendimiento que el entrenador italiano, Gian Piero Ventura, fue aún más gráfico. «Ha sido increíble. Fue bonito verlo en persona. Solo pienso en el caño que hizo en el mediocampo, cuánta tranquilidad e integridad física para llegar a hacer esto. No pude evitar aplaudirle cuando lo vi, era un rival, pero soy un amante de las cosas bonitas de este deporte». El sábado, además de los que llenaron el Bernabéu, más de 10 millones de personar vieron en algún momento el España - Italia por Televisión Española, logrando la cadena un 44,8% de cuota de pantalla. Seguro que ellos tampoco olvidarán la exhibición de Isco.