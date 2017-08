Los 'históricos' arropan el regreso de Villa a la selección Villa, firma una camiseta ayer al llegar a Las Rozas. :: mariscal. efe Silva, Zubizarreta, Senna, Vieira o Marcelino consideran que ayudará a España en una 'final' como la del Bernabéu ante Italia RODRIGO ERRASTI Martes, 29 agosto 2017, 00:29

madrid. «Y volvió». Con esa sencillez, pero demostrando su cariño, destaca Silva que su amigo Villa vuelva a Las Rozas. El canario está el cuarto en el 'ranking' goleador de la historia de la selección española con 30 tantos. Sólo le superan Fernando Torres, con 38; Raúl, que sumó 44, y el que fue su compañero en el Valencia con 59 en 97 duelos internacionales.

El 'Guaje' anotó su último tanto hace tres años y dos meses, en Curitiba ante Australia en una España ya no tenía posibilidades de superar la fase de grupos del Mundial de Brasil. Un recuerdo muy agridulce para alguien que se fue del campo llorando por ser sustituido, con el premio al mejor jugador del partido y con críticas a Del Bosque. Desde entonces, pese a estar en el New York City, siempre soñó con volver. En un primer momento filtró que estaría encantado de llegar a las 100 internacionalidades pero Del Bosque dejó claro que no le llamaría sólo para eso.

Ahora, la inactividad de Diego Costa y la importancia del duelo ante Italia con la competición recién iniciada en Europa han ayudado a que Lopetegui le haya reclutado tras asistir a uno de sus partidos en la MLS en el Yankee Stadium en octubre de 2016. «Está mejor que nunca y la MLS exige un alto nivel físico ya que el promedio de edad de los jugadores es bajo (26 años). Realmente me alegro muchísimo», comentó Marcos Senna, que ganó con el asturiano la Eurocopa de 2008.

Buenas cifras en Nueva York

Villa lleva 90 partidos en tierras norteamericanas, anotando 60 goles (19 en los 26 partidos) y 20 asistencias. «Con su edad y el número de partidos que disputa, ¡no se pierde ni un entrenamiento! David es un jugador diferente», aclara Patrick Viera, su técnico en la 'gran manzana'. Andoni Zubizarreta, ahora director deportivo del Olympique de Marsella y uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta de la selección española (126), declaró: «Me alegro por él porque será como cruzar el charco otra vez. Cuando vas allí parece que vas a terminar tu carrera pero David no se da por vencido»,

«Me parece extraordinario, le tengo un gran cariño personal y es un extraordinario ejemplo. Ojalá que sea el reinicio para que pueda volver a jugar otro Mundial», explicó Marcelino García Toral, paisano y actual técnico del Valencia.