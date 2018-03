Selección Lopetegui convoca a Marcos Alonso, Parejo y Rodri 01:13 Julen Lopetegui, seleccionador nacional. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El seleccionador deja fuera a Morata y Vitolo pero recupera a Diego Costa para los amistosos ante Alemania y Argentina previos al Mundial de Rusia RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 16 marzo 2018, 19:36

«Hay jugadores que no están en la lista y que tienen posibilidades intactas», recordó Julen Lopetegui tras anunciar sus convocados para el doble amistoso de España ante Alemania, el día 23 en Düsseldorf, y Argentina, el 27 en el Metropolitano y a beneficio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Además, destaca el regreso de Diego Costa nueve meses después de que jugase su último partido en Skopje, donde marcó uno de los goles de la victoria española en el encuentro que cerró la campaña 16-17. «Diego, cuando estuvo compitiendo fue de nuestra partida, luego dejó de competir y dejó de venir. Ahora vuelve a estar activo y vuelve a venir, pero eso no le da el puesto. Álvaro (Morata) también está ahí y todos van a competir», apuntó sobre la ausencia del delantero del Chelsea. Es la última lista de citados antes de la definitiva para el Mundial de Rusia, posterior a que acabe la campaña para la que no descarta ni a Morata ni ningún otro. «Mañana no es el Mundial. Estamos ante partidos ilusionantes ante dos campeones y a partir de ahí, todos tendrán opciones. Sergi Roberto, Nacho Monreal o Javi Martínez por decir algunos pero es que no nos caben todos».

Entre los citados del técnico apareció un nombre esperado por muchos: Marcos Alonso. Tras meses de rumores el jugador del Chelsea casi había perdido la esperanza y de hecho tenía cerrado un viaje a Dubai para disfrutar de los días de vacaciones que Antonio Conte pensaba conceder a los no convocados por sus respectivas selecciones. «Era el momento ideal para que viniera, está en muy buen momento y ahora hemos pensado que era la situación ideal para que viniera. Hay jugadores que merecen venir, pero que no vienen. En este caso, el de Dani (Parejo) y Marcos, hemos entendido que es el momento. Marcos ahora sí porque creemos que es el momento adecuado. Creemos que es buena su presencia, verle entrenar y competir con nosotros», dijo sobre el zurdo, que podría pasar a la historia si debuta ya que sería el primer caso de abuelo (Marquitos, que jugó en el Real Madrid), padre (Marcos Alonso, en Atlético y Barcelona) y nieto internacionales con España.

Marcos Alonso podría pasar a la historia si debuta ya que sería el primer caso de abuelo (Marquitos, que jugó en el Real Madrid), padre (Marcos Alonso, en Atlético y Barcelona) y nieto internacionales con España

El Chelsea aporta dos defensas, el otro es César Azpilicueta, a una zaga formada por 8 futbolistas. Entre ellos están Jordi Alba y Gerard Piqué, que no tendrán problemas pese a sus molestias físicas recientes. «Hemos hablado y están todos en perfecto estado de revista», aclaró en la FlagShip Store de Telefónica de la Gran Vía que se hizo el anuncio de los citados. Con respecto a la última lista no van por decisión técnica Bartra, Alberto Moreno, Illarramendi, Vitolo, Luis Alberto, Suso, Morata y Callejón.

Rodri, el otro Busquets

El técnico no podrá contar por lesión ante «Argentina y Alemania, «rivales exigentes pero también ilusionantes», con Sergio Busquets, uno de sus indiscutibles que sufrió una fisura en uno de los metatarsianos del pie derecho, pero sí con Thiago Alcántara, pese a que en Estambul recibió un golpe en el tobillo izquierdo que le provocó una distensión en el arco plantar del pie izquierdo. Para suplir al primero cuando estuvo sancionado ante Albania tiró de Saúl Ñíguez y ahora probará con Rodri, el centrocampista del Villarreal al que destacó. «Nos gusta mucho, es muy joven pero está muy preparado. Nos gusta mucho verlo jugar, los informes en su club y en la sub-21 son inmejorables y hemos pensado que era un buen momento para tenerlo más cerca», explicó.

«A Lucas lo ha convocado Francia y está encantado. Le deseamos toda la suerte del mundo. Me llaman la atención que me preguntéis por jugadores que no podemos seleccionar. Tenemos 24 magníficos jugadores que creo que sí son nuestros, sí son seleccionables y merece la pena que hablemos de ellos» JULEN LOPETEGUI

El propio jugador se mostró sorprendido por la citación con la absoluta. «Siento mucha felicidad y tendrán que pasar horas hasta que lo asimile. Es algo que se sueña desde pequeño, trabajas paso a paso para conseguir metas que te vas marcando y me ha tocado con 21 años. A parte de un premio es una obligación y me obliga a dar lo mejor de mi, quiero demostrar que puedo estar en el Mundial. No me voy a achicar por mi edad, voy a aprovechar mi oportunidad».

Julen Lopetegui visitó la exposición de la selección en el edificio de Telefónica tras la rueda de prensa / EFE

Parejo, por su parte, detalló el momento en el que conoció la noticia. «Estábamos en la sala de fisioterapeutas. Se han puesto todos a chillar y me han abrazado. No sabía que el seleccionador estaba dando la lista pero me lo he imaginado. Es un año magnífico de todos y gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico yo he cumplido un sueño. Estoy contento, feliz y agradecido. Al final el trabajo acaba premiando. Estoy orgulloso de vestir la camiseta de mi país. ¿A quién no le gustaría estar en un Mundial?», aseguró el capitán del Valencia en los medios del club.

Lopetegui fue cuestionado por la citación de Lucas Hernández con Francia después de que el jugador del Atlético hubiese dicho en público que estaba completando los trámites pertinentes para adquirir el pasaporte español previos a jurar la Constitución pese a ser internacional con Francia en categorías inferiores. «A Lucas lo ha convocado Francia y está encantado. Le deseamos toda la suerte del mundo. Me llaman la atención que me preguntéis por jugadores que no podemos seleccionar. Tenemos 24 magníficos jugadores que creo que sí son nuestros, sí son seleccionables y merece la pena que hablemos de ellos. Ni aunque lo quisiéramos. Está todo dicho. No son seleccionables. No se puede hacer ningún intento cuando no son seleccionables. Mientras no son seleccionables no puedes hacer ningún intento», apuntó en las veces que se le cuestionó por el asunto y también por William José.

Potencial ofensivo arriba

Además, el vasco opta por Diego Costa para el puesto de delantero con Iago Aspas (el máximo goleador nacional de la Liga con dieciséis tantos), Rodrigo Moreno y Asensio, pero recuerda que otros no citados como Morata, Gerard Moreno e incluso el exmadridista Mariano, ahora en el Lyon tienen opciones. Como suele ser habitual fue cuestionado por los varios de los ausentes, entre ellos fijos como Vitolo, destacó el de Morata. «Es un chico que ha venido con nosotros prácticamente siempre. Ha tenido problemas físicos y ahora hemos pensado que era mejor llamar a otros, pero no sale de nuestros pensamientos y tiene las opciones intactas para el Mundial. Va a hacer un final de temporada extraordinario y va a tener muchos números para estar en el Mundial».

En el caso de Gerard Moreno, enrachado desde que arrancó 2018 fue muy claro. «Tiene que seguir marcando goles y siendo un jugador importante. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones y en este momento no ha entrado, pero no significa que no le reconozcamos el mérito. Lo mismo con Sergi Roberto, Monreal, Javi Martínez... pero no nos caben todos». dijo antes de valorar el momento de Portu. «Está haciendo una gran temporada, con un gran técnico, y de hecho ha estado en la prelista, así que tiene posibilidades por supuesto».

Los porteros parecen claros: De Gea y Reina como fijos habrá que ver si se mantiene Kepa como en estas últimas. Lopetegui explicó que en estos «partidos exigentes pero aún más motivantes» seguro que sacarán «conclusiones importantes pero no definitivas. Nos va a dar información en algunas cuestiones, pero entendemos que el nivel de los rivales es interesante para ver nuestra respuesta».

Los 24 citados por Lopetegui son los siguientes:

Porteros: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic).

Defensas: Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (Barcelona), Nacho (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea) y Marcos Alonso (Chelsea).

Centrocampistas: Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Dani Parejo (Valencia), Koke (Atlético), Rodri (Villarreal), David Silva (Manchester City) y Lucas Vázquez (Real Madrid).

Delanteros: Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta) y Diego Costa (Atlético).