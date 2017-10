El cuchillo que nadie vio Uno de los jóvenes es sacado del campo por las fuerzas de seguridad. :: reuters La Federación y la Policía israelíes niegan que uno de los espontáneos que saltó al estadio después del Israel-España llevara un arma blanca y se acercara a Isco D. MEABE / R. ERRASTI Miércoles, 11 octubre 2017, 01:08

La Policía y la Federación Israelí de Fútbol negaron ayer de forma tajante que uno de los espontáneos que saltó al terreno de juego después del encuentro entre Israel y España portara un cuchillo, como así informaron varios medios locales, y que la vida de varios jugadores españoles, entre los que estaba el malagueño Isco, corriese peligro. «No hubo ningún detenido con un cuchillo», aseguró una portavoz policial, que señaló que sí se llevaron a cabo detenciones en el estadio «de varias personas muy jóvenes a las que se está haciendo seguimiento», pero que ninguna de ellas estaba armada ni portaba arma blanca.

Previamente, el portavoz policial Micky Rosenfeld señaló que los jugadores de la selección española, con Isco muy próximo a los espontáneos, no corrieron peligro en ningún momento y declaró contundente: «No hubo ningún incidente de seguridad. Se llevaron a cabo las medidas habituales anoche -en referencia a las horas previas al encuentro-, durante y después del partido. No se ha encontrado ningún cuchillo». «No se vio a nadie sosteniéndolo y nadie fue arrestado ni detenido por llevar un cuchillo», abundó en esta línea el portavoz de la Federación de Fútbol israelí, Shlomi Barzel.

Las fuerzas de seguridad del país hebreo tuvieron que intervenir con prontitud para negar las informaciones de los diarios 'Ynet' y 'Times of Israel' que aseguraban que seis espectadores israelíes que se lanzaron al césped del estadio al finalizar el encuentro entre Israel y España fueron detenidos y que uno de ellos se había acercado al futbolista malagueño poco después de dejar caer al suelo un cuchillo. «Se separó del grupo y se apresuró a acercarse a Isco. Según se aproximaba, el cuchillo cayó de sus manos y fue detenido por la Policía antes de alcanzar al jugador», señaló el 'Times of Israel'. Los medios recabaron la información de un miembro del dispositivo de seguridad del estadio, que no fue identificado.

En busca de los amistosos

Con la clasificación para el Mundial en el bolsillo, España aprovechará el parón de noviembre -será el tercero en lo que va de competición- para realizar dos pruebas de nivel. Aún están por cerrarse, pero Rusia y la ya eliminada Holanda, contra la que 'La Roja' ya jugó en Amsterdam un amistoso, podrían ser los rivales en esas fechas, entre los días 9 y 14 del próximo mes. Uno de los compromisos se disputaría posiblemente en el Wanda Metropolitano, donde se quería traer a Brasil, pero la presencia de los sudamericanos está prácticamente descartada.

El seleccionador Julen Lopetegui, además, medirá el potencial de sus jugadores antes de la confección de la lista final en mayo de 2018 con dos amistosos en marzo frente a Alemania -día 23 en Dusseldorf y otro ante la afición española aún por concretar-. Tocará entonces analizar, tras una final de la Champions que se disputará en Kiev (Ucrania) el 26 de mayo, a los 23 futbolistas ideales para el Mundial, que comenzará el 14 de junio y finalizará el 15 de julio.