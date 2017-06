Seis titulares podrían perderse el duelo clave con Italia

Julen Lopetegui no quiere pensar en ello. Al seleccionador nacional sólo le importa Macedonia. Ya en Gijón le preguntaron por la opción de que alguno de ellos viese una tarjeta que le impidiese disputar este duelo en Skopje. Avisó de que nadie «se borraría» pese a ser un partido en mala fecha por la «enorme importancia del duelo» y acertó. Ahora algunos de esos seis futbolistas apercibidos (Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Thiago Alcántara, Vitolo y Costa) tienen altas responsabilidades defensivas, pero no será eso un factor a la hora de que ser parte del once: «Nosotros le damos prioridad, lógicamente pasará lo que tenga que pasar. Pueden pasar muchas cosas, Macedonia es un equipo complicado. Contra Italia mereció ganar el partido, sabemos la dificultad de este equipo», recordó el vasco.

El seleccionador macedonio Igor Angelovski, aseguró que su selección apostará por un «fútbol agresivo». «Tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible para que España no pueda mostrar su nivel», afirma. Thiago, igual que hizo Busquets, ni se plantea que ese nivel de agresividad vaya a condicionar a la selección en Skopje. «Si eso nos preocupara, habríamos forzado la amarilla antes para evitarlo. La cabeza está puesta en sumar tres puntos de una enorme importancia», explicó el '6' del Bayern y '10' de la selección española.

Lopetegui insiste a todos en la expedición en mirar con optimismo los partidos y estar centrados en el juego. «Mi sensación es positiva, lo que hemos tratado de transmitir a los jugadores es compromiso». En el horizonte ya aparece un partido en el Santiago Bernabéu del que nadie quiere hablar... hasta sacar los tres puntos frente a Macedonia, donde molestó que se preguntara por el estado del césped del Nacional Arena Felipe II. «Espero que sea buen partido sea en el terreno que sea», explicó Goran Pandev mientras que Angelovski, muy serio, recordó que «las condiciones del césped van a ser las mismas para las dos selecciones».