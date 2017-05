Lopetegui recluta a tres sub'21 para Macedonia

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, elaboró una lista sin novedades de cara al doble duelo con la competición ya finalizada (el día 7 ante Colombia en Murcia y en Skopje el día 11 en duelo clasificatorio para el Mundial de 2018). "Me preocupa porque son tres puntos determinantes en nuestra carrera hacia el Mundial. La dificultad de Macedonia como local es grande. En un partido oficial que tuvimos hace poco es complicado. Nos va a exigir muchísimo. Nos preocupa la calidad y el potencial de Macedonia como equipo. Seguro que el césped va a llegar a un buen estado de forma cuando llegue el partido. Hay jugadores que van a llegar con 21 días después de de acabar la competición pero las fechas son las que son y no las podemos cambiar", insiste con preocupación Lopetegui.

El duelo ante Macedonia, a la que España superó sin muchos problemas en Granada el pasado mes de noviembre, será el domingo 11 de junio, ocho días después de la final de la Champions League y 15 días más tarde que la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Alavés, encuentro con el que se cierra el ejercicio en España el día 27 de mayo en el Calderón, dado que la última jornada de la Liga 16-17 se disputa el 21 de mayo. "Es una convocatoria diferente por los matices que existen. Vienen tres sub21. En la ausencia de los jugadores del Real Madrid tendremos futbolistas para entrenar con ellos. Trataremos de equilibrar los momentos de forma para llegar lo mejor posible a los dos partidos. En algún caso hay jugadores con menos minutos que otros años. Trataremos de equilibrar los momentos de forma y los desgastes para llegar bien a los dos partidos que tenemos, sobre todo Macedonia. Es verdad que algunos tienen muchos minutos", recordó Lopetegui.

Es por ello que será una concentración atípìca ya que habrá jugadores (Kepa, Reina, Thiago, Illarramendi, Koke, Silva y Aspas), que estarán parados desde el día 21 hasta el día 3 de junio, cuando se concentrarán a las 19 horas en Las Rozas para ver los 25 citados la final de la Champions que disputará el Real Madrid, cuyos jugadores se incorporarán ya el día 5. "En todas las decisiones hemos pensado en posibilidades. Tenemos que buscar una lista más amplia para lo que pueda pasar. Nos concentraremos el sábado 3 y veremos el partido juntos. Los siete van a tener un trabajo individualizado con Óscar (Caro, preparador físico) para que lleguen el día 3 en la mejor condición posible. Ese es el objetivo", explicó el técnico sobre los siete jugadores que terminan la campaña el día 21.

"Matizaremos la ausencia de jugadores del Real Madrid con jugadores de la Sub-21", explicó el técnico. En la portería, tras la baja de Reina por lesión en la última lista, apareció Kepa Arrizabalaga que ahora quita el sitio a Sergio Rico. El meta del Athletic será el portero titular de Albert Celades en el Europeo sub 21, en el que también tendrán un papel protagonista Gerard Deulofeu, capitán el equipo, y Marco Asensio. "Lo conocemos bien. Ya ha debutado con nosotros y está brillando en el Real Madrid. Estamos encantados con su progresión, calidad y mentalidad. Sobre todo esto último", dijo sobre el madridista. A diferencia del guardameta vizcaíno ellos sí han jugado con la absoluta en esta etapa con Julen Lopetegui.

Asier lllarramendi repite en la lista después de no poder debutar en la anterior convocatoria por lesión cuando estaba previsto que lo hiciera en Saint Denis. El realista fue un jugador clave en la selección sub 21 que de la mano de Julen Lopetegui que se proclamó campeona de Europa de 2013, junto a Thiago, Isco, Morata, Carvajal, Nacho, Koke o De Gea. Su gran torneo, unido a la campaña que había hecho con la Real Sociedad que terminó cuarta en aquella Liga, le pemitió fichar por el Real Madrid donde no rindió al nivel esperado.

era lopetegui Sólo tres debuts Hasta el momento, Lopetegui sólo ha hecho debutar en sus seis partidos en el cargo a tres futbolistas distintos (Saúl Ñíguez, Iago Aspas y Ander Herrera) a los que citó con anterioridad Vicente del Bosque. Illarramendi iba a ser el cuarto en París pero se lesionó. Los internacionales elegidos iniciarán su concentración el próximo sábado 3 de junio en la Ciudad del Fútbol a las 19 horas. Viajará el día 6 a Murcia y el 9 a Macedonia, donde dos días después afrontarán quizá la que más temen la Ciudad del Fútbol.

Por su parte Gerard Deulofeu, capitán de la sub 21, marcó uno de goles en el triunfo de Saint Denis. Del Bosque le incluyó entre los preseleccionados para el Mundial de Brasil 2014 y debutó ante Bolivia como Iturraspe y Alberto Moreno en el Sánchez Pizjuán.

Ander se cae

Respecto a la última lista se cae Ander Herrera, que ganó el jueves el premio a mejor jugador del año en el Manchester United. "Se merecía estar aquí, ha hecho una gran temporada y ayer le nombraron mejor jugador de su equipo. Ha hecho méritos de sobra. Tenemos que tomar decisiones y Lucas se merece estar, pero las circunstancias hacen que no esté. Cesc también ha acabado bien la temporada". Eso sí, por el momento para ese puesto apuesta por un jugador como Isco, al que citó cuando tenía menos minutos en su club. "Soy seleccionador y es un jugador que nos encanta. Estamos felices de tenerlo y está en un gran estado de forma. Es un chico que lo conocemos bien y tiene la progresión que todos pensábamos. En esto del fútbol nadie puede parar y está haciendo un gran final de temporada. No me considero el padre de Isco, son los jugadores los que generan confianza en los entrenadores y no al revés".

LISTA

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic).

DEFENSAS: Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal), Gerard Piqué (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona) y Sergio Ramos (Real Madrid)

CENTROCAMPISTAS: Isco Alarcón (Real Madrid), Thiago Alcántara (Bayern), Sergio Busquets (Barcelona), Asier Illarramendi (Real Sociedad), Andrés Iniesta (Barcelona) y Koke (Atlético Madrid)

DELANTEROS: Marco Asensio (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Álvaro Morata (Real Madrid), Gerard Deulofeu (Milan), Vitolo (Sevilla), Diego Costa (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y Pedro Rodríguez (Chelsea).