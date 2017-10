El secretario de Estado para el Deporte rechaza las críticas de Piqué al Gobierno José Ramón Lete asegura que tendrá que ser la Federación Española de Fútbol y el seleccionador los que decidirán si tomar alguna medida contra el jugador del Barcelona ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 2 octubre 2017, 15:11

El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, visitó hoy Málaga para participar en una charla de presentación oficial de la nueva Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. El día después del intento de referéndum catalán, en un momento difícil para el país, el máximo responsable en materia deportiva del Gobierno central protagonizó un coloquio bajo el título 'Luces y sombras del deporte español'. Pero en la cabeza de muchos de los asistentes estaban las declaraciones de Piqué, jugador del Barcelona, en las que apoyaba el referéndum catalán y sobre todo criticaba la forma de proceder del Gobierno y en concreto la figura de Mariano Rajoy.

Se le preguntó al Secretario de Estado para el Deporte si Piqué podría ser sancionado con no ir a la selección española. Lete no quiso echar más leña al fuego, pero sí rechazó cualquier tipo de ataque al Gobierno. "Lógicamente respeto la libertad de expresión de todo el mundo , también de Pique. La selección nacional es una competencia directa de la Federación Española de Fútbol y tendrá que ser la Federación y su seleccionador los que determinen lo que consideren oportuno", "Pero tenemos que rechazar cualquier ataque al Gobieno y a las fuerzas de seguridad, que lo que hacen es velar por los derechos de todos, incluidos los catalanes", declaró. También habló sobre la decisión del Barcelona de jugar su partido ante Las Palmas sin público, a puerta cerrada. "No somos partidaros de mezclar politica y deporte, esto tiene algunos riesgos, como instrumentalizar el deporte a favor de la política, con lo que no podemos estar de acuerdo", dijo.

El secretario de Estado para el Deporte participó en una charla moderada por el periodista Jesús Álvarez en la que también participaron Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva; Luis Nieto, director de Información del Diario As; Carlos Carpio, subdirector del diario Marca; Sergio Cortés, jefe de Deportes de SUR y Antonio Rengel, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.