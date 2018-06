Rubiales anula el viaje a Rusia de los dos millones La selección que representará a España en el Mundial de Rusia 2018, ayer, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. :: JAVIER LIZÓN. EFE El presidente de la Federación anuncia que se organizarán dos más modestos con un ahorro de un millón y medio de euros RODRIGO ERRASTI LAS ROZAS. Miércoles, 6 junio 2018, 00:19

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), continúa con su campaña de transparencia y ayer anunció que el famoso viaje de los dos millones de euros a Rusia organizado y contratado por la antigua directiva antes de su elección ha sido anulado. «Nos dijeron que el viaje no se podía cancelar, pero se ha podido hacer tras lo que dijimos», apuntó, justificando su decisión de airear el domingo en Villarreal este desplazamiento. Además, desveló que «se ha hecho otro de un coste de unos 120.000 euros para el partido de Portugal y se va a hacer otro», con un coste de unos 400.000 euros. «Este segundo viaje tiene un coste de unos 400.000 euros. Por lo tanto, hay un ahorro de un millón y medio de euros, porque hemos ido a lo esencial (en el anterior había todo tipo de visitas guiadas con traductores) y luego probablemente nos planteemos cerrar para una hipotética llegada a la final pero nada más», explicó Rubiales en un encuentro con medios informativos en la Ciudad del Fútbol.

Entre las opciones se está valorando «invitar a medios, al equipo paralímpico, al femenino...», añadió, desvelando que se pensó invitar al equipo campeón sub-17 pero que al ser menores de edad podía ser un problema. «Quién dio la orden y cómo se hizo está bajo auditoría. Ahí están las actas de la junta directiva. Ni se votó en la junta directiva. Vamos a auditarlo todo, porque para hablar con rigor tienes que tener una auditoría muy profesional. El secretario general, Andreu Camps, nos va a presentar algunas cosas en la junta. Tenemos plena confianza en él y él tomará la decisión», advirtió Rubiales.

Críticas a Larrea

El dirigente no se arrepiente de sus palabras sobre Juan Luis Larrea, con quien negó haber conversado estos días: «Hablamos con el máximo rigor. No tengo que matizar ni una palabra. Había una comunicación pactada y preguntamos», insistió, antes de cuestionar la continuidad del vasco como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA (elegido en febrero cuando estaba de presidente interino), después de haber perdido las elecciones del pasado 17 de mayo: «A mí no se me ocurriría estar representando al fútbol español sin que el fútbol español lo quisiera, pero cada uno tiene una forma de actuar. Lo que el fútbol español piensa es que el que tiene que estar es el presidente de la FEF». El exfutbolista afirmó que los presidentes de la UEFA y de la FIFA «piensan igual» que él, aunque «obviamente no lo van a expulsar».

Rubiales también comentó las informaciones sobre viajes previamente hechos por él a anteriores Mundiales pagados por la FEF, incluso a la Eurocopa 2008, «cuando todavía era jugador» en activo. «Yo no he ido nunca pagado por la Federación. He ido como miembro de FIFPro (sindicato de futbolistas profesionales) o de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). A Sudáfrica lo pagué yo de mi bolsillo. No era miembro de la junta. En Catar estuve dos días por un partido a beneficio de AFE y no me hospedé en un hotel de 7 estrellas y a Nueva York hice un viaje para cerrar un acuerdo con una asociación por el que muchas de esas personas han dejado de estar en la calle y se ha contratado a muchos entrenadores españoles», precisó el nuevo presidente de la FEF.