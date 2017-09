Ronaldo avisa: «Me gustaría volver a Inglaterra» Martes, 12 septiembre 2017, 00:27

Ronaldo lo dejó caer. Un jugador que cree que aporta mucho a la Liga avisó a la jueza de Majadahonda -o al Real Madrid- que en el Reino Unido todo fue fiscalmente sobre ruedas y que dada su situación tributaria en España no descarta recalar otra vez en sus añoradas islas británicas. «Nunca he tenido ningún problema en Inglaterra. Nunca. Por eso es que... bueno no lo voy a decir... que me gustaría volver a Inglaterra».

A las preguntas de la jueza y del abogado del Estado, Cristiano respondió que en la Premier League siguió los consejos que le dieron el Manchester United y su asesor de entonces. «Cuando llegué allí me dijeron que funcionaba, que yo tenía que tener una empresa como los demás, que era Tollin. Que funcionaba muy bien, que era un despacho muy oportuno en su momento. Fui aconsejado por Chris Farnell».

A Cristiano Ronaldo también le interrogaron por la sociedad Polaris, de la que dijo que «su trabajo básicamente es buscar patrocinadores, hablar con ellos e informarme. Por ejemplo: 'Cris, Nike, Coca-Cola o Fanta... están interesados en tu imagen'. Y es como una forma de decirme en lo que están interesados en mí, de publicidad».