El Rincón muestra su versión más eficaz ante el Torredonjimeno

El Rincón ya tiene 10 puntos y se encuentra en una situación muy cómoda tras ganar a un Torredonjimeno combativo pero que dio facilidades defensivas en el segundo tiempo, bien aprovechadas por los de Bravo. El zaguero Acosta volvió a marcar de cabeza abriendo muy pronto el marcador, pero no dio tranquilidad ya que Javi Quesada, con un buen lanzamiento, empató pronto. No encontraron fácil la circulación de balón los rinconeros y no ofrecían buenas sensaciones. Pero en la primera jugada de la segunda parte Salva García marcó el segundo tanto y eso le hizo mucho daño al Torredonjimeno, que tenía pensado defender y se le vio muy limitado en ataque. A esto se le unía la eficacia rojilla: dos goles en cinco minutos.