Un Rincón espeso y con errores puntuales resucita al San Pedro Jony debutó con los locales con un gol, pero el cuadro rojinegro, más eficaz, acabó dándole la vuelta al resultado en el Francisco Romero JUAN RAMÓN PADILLA Lunes, 29 enero 2018, 01:04

rincón de la victoria. El San Pedro se llevó del Francisco Romero un balón de oxígeno y tres puntos de oro que le sirven para seguir fuera de la zona de descenso, ya que el Atarfe había puntuado en Vélez. Los rojinegros aprovecharon el mal momento que está atravesando el Rincón, acentuado con errores puntuales que le facilitaron un triunfo de los que le carga de confianza.

El partido comenzó con dos penaltis tempraneros. En el área visitante, por manos de Faucho desde el suelo, y en el local por un empujón de Gallardo, ambos convertidos en gol. Cerca estuvo de parar Jesús el lanzado por Javi López, mientras que el delantero Cintrano fue más contundente.

Fue un partido caracterizado por las imprecisiones, y con errores a la hora de desbordar al contrario. Destacó el debutante Jony por el Rincón. El joven jugador cedido por el Málaga (y la primera mitad de la campaña, en el Ilicitano), marcó el dos a uno, en un buen remate dentro del área, aprovechando un despiste visitante. Otro de los jugadores más activos fue Javi López que lo intentó varias veces desde fuera del área.

En el segundo tiempo, el Rincón no se fue decididamente a por el tercero y el San Pedro se encontró una victoria que no merecía por juego ni llegadas, pero le dio vida un fallo de Iparraguirre que no estuvo fino para despejar un balón por alto, y Cintrano impuso su altura para hacer el empate de cabeza. Antes, Javi López puso peligro con un lanzamiento de falta. El Rincón ya estaba espeso, y esto lo aprovechó el San Pedro para marcar el tercero. Bonilla hizo dos remates similares, cruzados dentro del área.