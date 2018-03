«Estamos preparados para saber sufrir y jugar ante el PSG» Martes, 6 marzo 2018, 00:22

«Estamos acostumbrados a los ambientes calientes y en ese sentido es un partido más. Vamos a jugar once contra once con un árbitro que va a hacer su trabajo. El PSG hará todo lo posible por intentar eliminarnos, pero nosotros estamos listos y concentrados para hacer un buen partido y saber sufrir. Todos están capacitados para poder jugar, pero ya veréis quien sale. Nunca pondré a un futbolista al 70 u 80%. Hay que estar preparados para los imprevistos a favor o en contra. Para mí es especial volver a Francia, pero me importa el equipo».