Pochettino se deja querer por el Real Madrid El técnico argentino dice estar «muy contento» en el Tottenham, pero abre la puerta: «Que pase lo que tenga que pasar» AMADOR GÓMEZ MADRID. Sábado, 2 junio 2018, 00:01

Consciente de que es el máximo candidato para ocupar el banquillo del Real Madrid, Mauricio Pochettino se dejó querer ayer para sustituir a Zinedine Zidane y convertirse en nuevo entrenador del equipo blanco. «Tengo un compromiso de cinco años con el Tottenham. Hay que dejar que fluya, relajarse y que pase lo que tenga que pasar», proclamó el técnico argentino que, salvo sorpresa, será quien dirigirá al campeón de Europa a partir de la próxima temporada.

Florentino Pérez deberá sin embargo negociar con Daniel Levy, ya que en el contrato de Pochettino con el club inglés no existe una cláusula de rescisión para dejarle abandonar la entidad londinense en caso de recibir una llamada del Real Madrid, que asegura que aún no ha llegado, y aceptar la oferta blanca. «No tengo cláusula liberatoria. En el futuro pasará lo que tenga que pasar», insistió cuando se le preguntó por las posibilidades de dirigir al Real Madrid, «uno de los equipos más grandes del mundo y uno de los mejores de la historia», según lo calificó en Barcelona, donde presentó su libro autobiográfico 'Un mundo nuevo. Diario íntimo de Pochettino en Londres'.

Como era previsible, aunque Pochettino ha renovado recientemente su contrato con el Tottenham, el exjugador y exentrenador del Espanyol abrió ayer la puerta al Real Madrid en su primera comparecencia pública tras la sorprendente dimisión de Zidane, al quedar situado ya desde el mismo jueves en la primera posición como aspirante al cargo del técnico francés.

«No podemos estar fuera de la realidad cuando pasan este tipo de situaciones y rumores, aunque yo me lo tomo con naturalidad. Acabo de renovar hace diez días (hasta 2023). Estoy muy contento en Londres y también con que en el Tottenham estén felices conmigo después de cuatro años (llegó en 2014, procedente del Southampton). No hay que hablar de especulaciones o suposiciones que no ayudan a nadie. Hay que hablar de realidades», reclamó Pochettino. Y la realidad es que el presidente del Real Madrid desea al entrenador de Santa Fe en el banquillo tras el durísimo golpe recibido por la marcha de Zidane.

Al preguntarle por la responsabilidad de tomar las riendas del Real Madrid que ha conquistado las tres últimas Champions consecutivas Pochettino respondió sonriente: «¿Tú crees que los entrenadores pensarán que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Yo pensaría todo lo contrario. Es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol». «El Real Madrid mueve muchas cosas, pero yo me lo tomo con naturalidad. Estoy en un proyecto espectacular y estoy contento», reiteró quien mostró su respeto a Zidane, «porque lo que ha hecho en dos años y medio es para quitarse el sombrero». «Su adiós ni me sorprende ni me deja de sorprender . Los entrenadores vivimos en un mundo difícil, con muchísima soledad, y a veces tomamos decisiones que la gente no espera», admitió.

Tentado por Abramovich

«Alimenta el ego de las personas verte ahí», reconoció Pochettino al comprobar ya desde el lunes que era el gran favorito para dirigir al Real Madrid, aunque el argentino no quiere hablar demasiado del equipo y de sus posibilidades de ponerse al frente de una de las mejores plantillas de Europa, «porque no beneficia a nadie». «Los futbolistas del Real Madrid son de los mejores del mundo», apuntó Pochettino, a quien también tentó el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, aunque él decidió prolongar su relación con el Tottenham, nada menos que durante un lustro, porque era impensable que se le presentase ya la oportunidad de dirigir al Real Madrid, que ya le tuvo anteriormente en su agenda, cuando dirigía al Espanyol.

«No he tenido tiempo de sentir nada. Todo ha sido muy rápido. El fútbol te depara circunstancias que a veces no esperas. El Real Madrid mueve una estructura que es impensable para otros clubes, y cuando hay un nombre asociado a esta marca la expectación es máxima. Yo entiendo los rumores, porque así es nuestra vida y el deporte que hemos elegido. No sé qué pasará mañana, pero lo asumiré. Lo más importante es disfrutar cada día», reiteró.

«Los sueños no caen porque sí, sino que caen porque tienes la determinación y la gracia de ir a buscarlos», destacó el argentino al referirse a su libro, en el que narra una temporada al frente del Tottenham. «Estoy en un proyecto espectacular y la motivación es tremenda. Me lo tomo con naturalidad y no me afecta en absoluto nada», comentó el técnico que ha convertido al equipo londinense en habitual en la Liga de Campeones y que también ha provocado que se interesase por él el Manchester United.