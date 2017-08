«No me planteo la venta de Bale ni la llegada de nadie» Miércoles, 9 agosto 2017, 00:09

«Estos jugadores no se cansan, pero después de este primer títulode la temporada vamos paso a paso. Nos queda la Supercopa de España (el domingo 13 en el Camp Nou y el miércoles 16 en el Bernabéu) y después ya empieza la Liga, que es otro cantar. No contemplo la venta de Bale a un club que pague 200 millones de euros por él. Bale es jugador del Real Madrid y estamos muy contentos con él. Es uno de los mejores jugadores del mundo. En cuanto a llegadas yo creo que tampoco habrá novedades, porque lo mejor es no hacer nada. Respecto al Barcelona, con Neymar y sin él tiene un gran equipo y van a ser dos partidos muy difíciles contra ellos en la Supercopa, aunque los vamos a intentar ganar, como hemos hecho en Macedonia», aseguró el máximo dirigente blanco en las cámaras de beIN Sports.