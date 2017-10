FÚTBOL Pirlo se retirará al final de este año SUR. Lunes, 9 octubre 2017, 00:11

Andrea Pirlo, leyenda del fútbol europeo, colgará las botas el 31 de diciembre. El italiano, actual jugador del New York City desde 2015, declaró en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' que ha llegado el momento de poner fin a su carrera. «Uno se da cuenta de que el momento ha llegado. Cada día tienes problemas físicos, no puedes entrenar como quieres porque siempre tienes alguna molestia. A mi edad, eso es suficiente. No puedes jugar hasta los 50 años», comentó.