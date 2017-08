«Me pelearía con otros por Bale» Martes, 8 agosto 2017, 00:09

«Si Bale juega es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si Bale estuviera en la puerta de salida, yo le esperaría al otro lado y me pelearía con otros entrenadores por él». Con estas palabras calentó José Mourinho la previa de la Supercopa de Europa. Un choque que supondrá el reencuentro del técnico portugués con el que fuera su equipo y por una de cuyas estrellas jamás ha escondido su interés el de Setúbal. Ya le tiró los tejos al gales hace unas semanas en California cuando tras saludarle le espetó: «No puedo comprarte porque no hablas».