El San Pedro cede ante un Motril con diez jugadores

marbella. El San Pedro no culminó la remontada contra un Motril que evidenció mayor pegada. Los visitantes se marcharon al descanso con 0-2, pese a que los rojinegros hicieron méritos para recortar distancias. A la vuelta del intermedio los visitantes se quedaron con uno menos y los rojinegros se hicieron claros dominadores. Sin embargo, no encontraron acierto más allá del gol de Cintrano en otra buena jugada de estrategia. Con media hora por delante para remontar no hubo premio al esfuerzo local.