El Palo se reencuentra con su juego contra el Linares

málaga. El Palo por fin se reencuentra con su juego, y vuelve a dar un golpe sobre la mesa en lo que a San Ignacio se refiere. Sus dos últimos partidos hicieron que durante toda la semana el equipo se haya conjurado para sacar los tres puntos y no desengancharse de los puestos de arriba, y así fue.

La victima de ayer por la tarde fue el Linares, al que los locales le ganaron por 3-1 en un partido que tuvieron totalmente controlado, y en el que se pudieron ver jugadas que demuestran que el trabajo táctico del entrenador comienza a hacer mella en la plantilla del barrio marinero. Empezaron adelantándose los paleños con un gol desde los once metros que Mauri resolvió sin dificultd, y que hizo que desde los primeros compases fuesen los visitantes los que tuviesen que apostar fuerte y adelantar filas. No obstante, si no llega a ser por una gran parada de Manolo Reina justo después, la tónica del partido podrían haber cambiado de manera drástica.

Al descanso se llegó con victoria por la mínima de El Palo, circunstancia que no cambió el modo de juego que desplegó tras la reanudación. Fue después de una gran jugada por la banda izquierda de Igna cuando Ramírez envió el balón al fondo de las mallas rivales para hacer el 2-0. En una contra recortó distancias el Linares, pero la remontada fue un espejismo, ya que Admonio, de los visitantes, transformó un gol en propia puerta que firmó el 3-1 definitvo.