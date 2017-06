Fútbol «En los años que llevo fuera, en verano siempre tengo la ilusión de volver al Málaga» Dani Pacheco celebra uno de sus dos goles al Tenerife en el ascenso del Getafe a Primera el domingo. / Efe Dani Pacheco Jugador del Getafe. El pizarreño ha ascendido a Primera con clubes distintos en las tres últimas campañas, y el sábado marcó dos goles en el partido decisivo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 28 junio 2017, 00:31

Disfrutando de unas merecidas vacaciones y mientras navega por el archipiélago de las Pitiusas, Dani Pacheco atiende a este periódico. La entrevista está justificada: tres ascensos en años consecutivos a Primera (Betis, Alavés y Getafe), el último gracias a dos goles suyos en el partido decisivo al Tenerife. A sus 26 años, en su carrera han sucedido ya el triple de acontecimientos que en muchas de otros. Ha jugado en siete conjuntos en otros tantos años, se formó en tres canteras distintas y ansía ya la consolidación.

Perfil Ficha personal Nombre completo: Daniel Pacheco Lobato. Fecha y lugar de nacimiento: 5-1-1991, Pizarra (Málaga). Altura/peso: 1,68/65 kilos. Trayectoria Sus clubes: Málaga (hasta los 12 años), Barcelona (infantil y cadete), Liverpool (sub-17 hasta el primer equipo, con el que debutó en 2009), cesión al Norwich City (2011), Rayo Vallecano (2011-2012, en Primera), Huesca (2012-2013), Alcorcón (2013-2014), Betis (2014-2015), Alavés (2015-2016) y Getafe (2016-2017). Logros: Campeón de un Mundial sub-12 de fútbol 7 en Málaga, nominado al Golden Boy en 2011, y cuatro ascensos a Primera, uno con el Norwich y tres en España, con Betis,Alavés y Getafe. Ha jugado en la Champions League y en la Premier League. Con la selección española: Internacional desde la sub-16 a la sub-21. Baja por lesión de última hora en el Europeo sub-17 ganado en 2008. Subcampeón y máximo goleador del Europeo sub-19 (2010), cuartofinalista en el Mundial sub-20 (2011) y seis veces sub-21.

–Habrá quien no recuerde que usted fue malaguista. ¿Con qué edad entró en el club?

–Sí. Llegué al Málaga con 9 años, en el último de benjamín. Estuve tres temporadas. Terminé con el torneo de Brunete. Coincidí con Recio y tenemos una gran relación.De hecho, hace poco me invitó a su boda, pero no pude ir.

–A los 12 años se marchó al Barcelona no sin polémica...

–Llegué sin nadie, y me fue fenomenal. Era protagonista en mi equipo. Fue una etapa bonita en lo personal y en los estudios. Es una edad en la que creces y estaba encantado allí. Tengo relación con muchos compañeros de mi quinta y conocí a mi actual pareja (aunque es tinerfeña). Oriol Romeu era mi compañero de mi habitación, y en mi equipo también estaban Bartra, Thiago o Planas.

–Dice que estaba cómodo, pero a los 16 años se fue al Liverpool...

–Era un club importante, que acababa de ganar la Champions, con Rafa Benítez de entrenador en el primer equipo, con un proyecto interesante, con mucha gente española...Además, pasaba al segundo equipo directamente. En el Barcelona jugaba de delantero y estaba por delante de mí Bojan con un año más. No me arrepiento. La gente me pregunta que si me hubiera quedado en el Barcelona si me hubieran dado de nuevo la oportunidad y digo que no.

–Pero al final no se consolidó en el primer equipo de los ‘reds’ como le hubiera gustado, ¿verdad?

–No. Empecé muy joven, pero en el momento más importante, cuando comencé a jugar en el primer equipo, se marchó Rafa Benítez. Eso me perjudicó a mí y a todos los españoles. Cambió la filosofía con Hogdson.

–Cambiemos de tercio. Algún aficionado había empezado a perderle la pista, pero en el Getafe marca tres goles en la Liga y otros tres en la fase de ascenso, en cuatro citas de las que se pierde una por sanción. Curioso, ¿no?

–Sí. Desde la etapa del Barcelona y el Liverpool he ido retrasando mi posición y mi faceta goleadora fue cayendo. Este año no estaba descontento con esos tres goles en la Liga, porque luego tuve lesiones y paré. Una fue en el hombro e importante. Así que he tenido la suerte de ayudar en el momento más importante. Creo que fueron mis goles más importantes. Voy a recordar siempre lo que viví el otro día. Firmaba el ascenso y estar en la grada, así que ser protagonista...

–¿Qué se necesita para subir con cuatro clubes distintos a Primera, y tres seguidos?

–Es muy difícil. Depende de mucha gente, de todo un grupo, de la suerte, de estar en una plantilla que trabaja mucho en una categoría tan difícil como nuestra Segunda... Cuando pase más tiempo me daré cuenta de lo conseguido.

–¿Por qué cree que todavía no ha podido consolidarse en Primera en España? En su historial sólo aparecen once partidos con el Rayo Vallecano (temporada 2011-12).

–Uno siempre quiere jugar en Primera. Es mi sueño y lo que desea mi familia, pero ya he dicho varias veces que mi etapa en el Betis no fue buena a nivel personal. No jugué lo que quería y entendí que me dijeran que no contaban conmigo. En Vitoria sí fue un año muy bueno. No se esperaba, por presupuesto. Al final sí tenía ilusión en seguir, pero en fútbol a veces suceden cosas no esperadas.

–Parece ser que esta vez sí le dejarán seguir con el Getafe...

–Sí. Estoy esperando que se haga oficial. En mi contrato hay una cláusula por la que si jugaba treinta partidos o más la renovación era obligatoria. El presidente (Ángel Torres) me lo ha confirmado.

–¡Vaya remontada la del Getafe! Cuando llegó Bordalás al banquillo en la octava jornada el equipo era penúltimo y acabó la Liga tercero. ¿Qué pasó en el vestuario?

–El comienzo no fue nada bueno. Hubo varias charlas y comentábamos que había que cambiar, que poner mucho más, porque estaba el peligro de un año complicado. Se han visto muchos casos de equipos que no se han adaptado viniendo de Primera División. Por suerte llegó Bordalás y la gente captó muy rápido su mensaje, lo que quería.

–¿Con cuál de los tres ascensos seguidos disfrutó más?

–Seguramente con el del Getafe. Cada ascenso es distinto, pero quizás por que fui más protagonista, y como todos somos un poco egoístas...

–En total han sido siete equipos distintos los últimos años, uno por campaña. ¿Que reflexión le merece?

–Sí. Llevo muchos años seguidos cambiando de ciudad. Me apetece asentarme ya en un equipo.

–¿En qué puesto está más cómodo?

–Siempre me ha gustado estar en el centro, cerca de un delantero de referencia, tener más opciones de gol, porque en la banda estás más alejado del área.

–¿Qué fue de su hermano Gala?

–Dejó el fútbol, pero porque quiso. Se cansó un poco. Llevaba una carrera que prometía mucho, pero creo que no se fue justo con él en el Málaga con mi marcha a Barcelona. Va a ser padre ahora. Y está en mi pueblo trabajando en un negocio.

–¿Conserva el vínculo con Pizarra (donde tiene un pabellón con su nombre)?

–Siempre que puedo. vuelvo a mi pueblo. Allí tengo todo, mis padres y mi familia. Cuando tengo un par de días intento ‘bajar’.

–¿Le gustaría jugar algún día con el Málaga?

–Pues sí. No lo voy a negar. En los años que llevo fuera, en verano uno siempre tiene esa ilusión. Me encantaría jugar ahí. A mi familia también.

–¿Cómo ve la etapa del jeque?

–Tampoco sé muchas cosas. Que cuando llegó el Málaga creció mucho y jugó la Champions, pero ha habido épocas mejores y peores... Creo que ha terminado la temporada bastante bien.