Oumar Diakite, de la patera a jugar al fútbol en El Palo

Tiene 20 años y llegó de Costa de Marfil a San Ignacio tras cruzar a pie países como Mauritania o Marruecos y pasar casi 30 horas a la deriva en una zodiac

Los homenajes hay que darlos en vida. Y eso se merece mucha gente en Málaga, como por ejemplo Juan Godoy.El empresario restaurador malagueño es el presidente del CD El Palo, equipo de fútbol que mantiene con un esfuerzo titánico a cientos de niños jugando al fútbol, entretenidos con el deporte y la ilusión por competir. Les cuesta dios y ayuda llegar a final de mes, pero incluso tienen tiempo de ayudar a quienes aparecen de vez en cuando en nuestras vidas para recordarnos que la divina providencia existe.

Oumar Diakite tiene 20 años y llegó de Costa de Marfil a San Ignacio tras cruzar a pie países como Mauritania o Marruecos y pasar casi 30 horas a la deriva en una zodiac con el motor roto y casi 40 subsaharianos más en el Mar de Alborán... Fueron rescatados por Salvamento Marítimo (algún mérito tendrán también, digo yo) y de ahí a un centro de internamiento. Ya en la calle, Diakite, internacional sub 17 con su país, lateral derecho, se encontró con Paco y su furgoneta, Ettore Stecchini y Mariano Pozo, quienes lo llevaron a Godoy. A prueba y a jugar en el filial, donde no necesita papeles, porque lógicamente, Oumar Diakite, que vino despavorido huyendo de las venganzas tribales de su país, no traía nada, y menos aun papeles.

Pero hay un montón de gente buena. La semana que viene hablaremos de Paco y de su furgoneta, de sus viajes desde Málaga a Francia. Y les contaremos más cosas de Diakite. Está que no se lo cree. Una vez más, el CD El Palo ha dado un ejemplo para contarlo muy alto. Una historia que merece la pena, como el gesto de Paco, Mariano, Ettore y Juan.