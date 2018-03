Grecia Suspendida la liga griega por la ola de violencia Ivan Savvidis, presidente del PAOK, con la pistola en su cintura. / Afp El Gobierno ha tomado la decisión después de que el propietario del PAOK entrase el domingo en el terreno de juego con una pistola en la cintura COLPISA / AFP ATENAS Lunes, 12 marzo 2018, 14:09

El Gobierno griego ha decidido este lunes "suspender" el campeonato de fútbol después de que el propietario del PAOK Salónica, Ivan Savvidis, invadiera el domingo el terreno de juego durante el partido contra el AEK de Atenas con un pistola en su cintura.

"Hemos decidido suspender el campeonato", ha anunciado el secretario de Estado de los Deportes, Giorgos Vasiliadis, tras una reunión gubernamental de urgencia. Los partidos "no se retomarán hasta que un nuevo marco sea establecido, acordado por todos", ha añadido, precisando que está "en contacto" con la UEFA.

De esta forma el Gobierno adopta una respuesta contundente a los nuevos episodios de violencia en el fútbol griego, con la interrupción del partido PAOK-AEK el domingo tras la irrupción en el césped de Savvidis, con una arma en la cintura, para protestar por el arbitraje. El polémico dirigente, un empresario greco-ruso de 58 años, es buscado este lunes por la Policía griega, que ha emitido una orden de arresto por "violación de la ley deportiva", ha señalado una fuente de la investigación.

"En el marco del procedimiento de flagrante delito, Savvidis será arrestado si es localizado antes de la medianoche", ha precisado la misma fuente. "Si no es localizado, será perseguido según el procedimiento normal", ha añadido. Según la fuente, Savvidis "posee una licencia" para portar armas, por lo que la orden de arresto corresponde a su invasión del terreno de juego.

Amenazas al árbitro

El partido del domingo disputado en Salónica fue detenido en el minuto 90 cuando un gol del defensa caboverdiano del PAOK Fernando Varela fue primero anulado por fuera de juego por el árbitro Giorgos Kominos, lo que condujo a una fuerte protesta del equipo local, tras la cual el AEK dejó el terreno.

El AEK denunció que Savvidis entró al campo con la pistola en la cintura para amenazar a Kominios. Unas tres horas más tarde Kominos cambió su decisión concediendo el gol al PAOK, lo que le permitiría hacerse con la primera plaza delante del AEK si esta hipotética victoria por 1-0 fuera certificada. Kominos no pudo convencer a los jugadores del AEK de regresar al terreno al temer por su seguridad.

Savvidis ha defendido este lunes su comportamiento. "Ivan no amenazó a nadie con una pistola", ha señalado su equipo de prensa en el diario 'Russia Sport Express'. "Lleva un arma porque tiene permiso para hacerlo. No está prohibido en Grecia", ha añadido. "El PAOK está en el grupo de cabeza de la SuperLiga y tiene claras opciones de ganar el título. Esto ha supuesto varias provocaciones contra el club. Savvidis se permitió algunas emociones pero insistimos en que no amenazó a nadie con una pistola", ha remachado el equipo de prensa del dirigente.