Neymar y la 'Juve' distraen al Real Madrid Zidane considera que el astro brasileño sería compatible con la 'BBC' y lamenta el duelo ante su exquipo en cuartos de final de la Champions IGNACIO TYLKO Domingo, 18 marzo 2018, 00:34

madrid. «Estamos terceros y queremos ser segundos, es un objetivo importante», afirmó Zidane en un intento de motivar a sus jugadores para el choque ante el Girona, que sueña con poder asaltar el Bernabéu en su primera visita y seguir acercándose a Europa en un año extraordinario. Pero por mucho que el técnico madridista se empeñe en darle valor al torneo de la regularidad, es inevitable que a estas alturas se hable mucho más del interés del Real Madrid por Neymar, hasta el punto de que el presidente Florentino Pérez ya habría hablado con el astro brasileño, y de la eliminatoria ante la Juventus en la Champions.

¿Neymar encajaría en el Madrid?, se le preguntó a Zidane en Valdebebas: «Cada uno puede decir lo que quiera. Es un jugador muy bueno, pero no es del Madrid. Yo hablo de los míos. Son comentarios vuestros. No está bien hablar de un jugador que no es nuestro. Respetamos al PSG», respondió. La posible llegada de Neymar provocaría el adiós de Bale, ya no indiscutible.

En clave europea, Zidane sí fue muy explícito al reconocer que no le agrada volver a jugar contra su exquipo en la Champions, a pesar de que el Real Madrid le ganó en la última final de Cardiff para alzar su duodécima 'orejona'. «A la 'Juve' la veo fuerte, como el año pasado. Un equipo competitivo, que fue importante para mí y al que me hubiera gustado evitar, aunque el sorteo nos ha llevado ahí. Será difícil; la eliminatoria está al 50%, pero veremos después del primer partido en Italia. Me concentraré en esa cita y dejaré de lado lo que haya vivido allí», dijo.

Le inquieta a 'Zizou' que ese compromiso ante los italianos llegue después de una semana de 'parón' liguero por los partidos internacionales y el consiguiente riesgo de lesiones, ahora que por fin tiene a toda la plantilla disponible: «No podemos cambiar nada. Se van 19 jugadores con sus selecciones. No sé si es la fecha adecuada, pero tenemos que respetarlo».