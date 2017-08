¡Neymar invita! Qué hacer en Málaga con 222 millones Pagar las obras del Metro, una 'macromoraga' o comprarnos el piso más caro de la provincia son las ideas en las que se nos ha ocurrido invertir el dinero de su fichaje ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Miércoles, 2 agosto 2017, 15:19

El culebrón futbolístico del verano empieza a resolverse. El delantero brasileño Neymar se va del Barça y, por su cláusula de rescisión, va a dejar nada menos que 222 millones de euros en las arcas del club. ¡Quén los pillara! ¿Verdad? En la redacción nos hemos puesto a darle vueltas sobre las cosas que podríamos hacer en Málaga con ese dineral...

120 millones de euros El hotel del Puerto

Vamos a empezar a lo grande. Ante de que se nos gaste el dinero, para pagar el futuro hotel Suites Málaga Port, de cinco estrellas Gran Lujo. El edificio, de 135 metros, 35 plantas y 352 habitaciones. La inversión máxima prevista será de 120 millones de euros, y durante la fase de obras se crearán, según el estudio de la consultora Deloitte, casi 1.300 puestos de trabajo. Una vez que abra al público necesitará al menos 350 empleados para atenderlo. El precio de la habitación lo vamos negociando cuando lo acaben.

Y nos quedan 102 millones...

4,85 millones de euros Multas de tráfico

¡Barra libre! Málaga arrastra el mismo triste récord desde hace años, y no parece que esté dispuesta a ceder el testigo a corto plazo. Somos la provincia española donde el Gobierno recauda más por multas de tráfico. La estadística, eso sí, no tiene en cuenta ni a Cataluña ni al País Vasco, por tener las competencias transferidas. En el primer semestre del año, desde el 1 de enero al 21 de junio, 137.527 conductores han sido sancionados, es decir, unas 800 multas diarias básicamente de los radares de la A-7 y la A-45. Son algo así como 4,85 millones de euros que estaríamos dispuestos a pagar.

Sobran 97,15 millones...

2,37 millones de euros El piso más caro de Málaga

El sobrenombre de 'la milla de oro' está más vigente que nunca para Marbella. De las treinta vías de la provincia de Málaga que alcanzan precios del suelo residencial por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, veinticuatro están en este municipio. De hecho, la calle con el mayor valor medio de las viviendas plurifamiliares está allí: es Ramón Areces, con 5.262 euros por metro cuadrado. Lo mismo ocurre con el piso más cotizado, que está en la calle Arturo Rubistein del citado municipio costasoleño y, si se pusiera a la venta, alcanzaría a día de hoy un valor de 2.368.245 euros. Así lo revela un estudio de la plataforma Precioviviendas.com. Hemos pensado en quedarnos con él, porque nos parece una minucia.

Y tenemos 94.780.000 aún...

24,7 millones de euros El metro al Corte Inglés

Tras dos años paradas las obras del metro en el entorno de El Corte Inglés superaba hace un par de meses un hito administrativo importante, con el final del plazo para que las constructoras puedan presentar sus propuestas para hacerse con el contrato terminar los trabajos que faltan en el túnel del tramo Renfe-Guadalmedina (713 metros). El tramo, que es clave para que los trenes puedan llegar hasta el Centro de la capital (estación Atarazanas, en la Alameda Principal) está ejecutado en torno al 65%. Lo que queda salió a licitación por 24,7 millones de euros. Neymar conseguiría que el primer tren entrara en la Alameda a principios de 2020.

Y quedan 70.080.000...

80 mil euros Concierto de Raphael

Nos hemos propuesto llenar la plaza de Toros de Marbella. ¡Gratis! El inmortal Raphael actúa el día 17 de septiembre, a las 21 horas, presentando su gira 'Loco por cantar', nuevas canciones y de todos sus éxitos. Un espectáculo donde los temas incluidos en su álbum 'Infinitos Bailes', compuestos por artistas destacados, serán el eje un show totalmente renovado. Los muy fans de Raphael y los amigos de Neymar, tendrán prioridad a la hora de recoger las entradas.

Y faltan por gastar 70.000.000 de euros...

32 millones de euros 'By-pass' AVE Málaga-Sevilla

¿Te imaginas ahorrar media hora de viaje en el tren de Málaga a Sevilla? Con Neymar nos ahorraríamos hasta los intermediarios. Podríamos conectar las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, mediante un ramal directo de conexión, evitando el recorrido adicional hasta Córdoba, con una reducción aproximada de 20 minutos en los tiempos de viaje (más de 30 sin paradas intermedias) en la relación Sevilla-Málaga y en la futura Sevilla-Granada. Por tanto, estos viajes podrán realizarse en el primer caso en una hora y 25 minutos (sin parar) y una hora y 35 con escalas; mientras que se prevé una hora y 45 minutos en el caso del trayecto Sevilla-Granada, una vez se ponga en servicio la línea Antequera-Granada. Costaría unos 32 millones de euros y podría entrar en servicio hacia el año 2020.

Y quedan 38 millones...

6,5 millones de euros La 'macromoraga'

Según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en total la provincia vivimos 1.629.298 seres humanos. ¿Y si nos citamos todos una noche para celebrar una gran moraga? Si Neymar invita a una cervecita (1 euro) y a un espeto (3 euros) a cada uno, la cosa se nos monta en 6,5 millones de euros. De Nerja a Estepona, que vengan hasta los de los pueblos. Eso sí, procurad dejar la playa tan limpia como la encontrásteis.

Y faltan unos 31,5 millones por gastar todavía...

11,5 millones de euros La deuda del Ayuntamiento

Estamos generosos. Hace unos días que el Ayuntamiento de Málaga aprobaba su modificación del presupuesto. Sobre todo, destacaban los 11,5 millones de euros para una amortización anticipada de la deuda municipal. Esto obedece a que el remanente de tesorería para gastos generales de 2016 ha ascendido a 119,4 millones de euros. El dinero que nos 'sobraría' del nuevo fichaje del PSG, daría para destinar ese dinero a la semipeatonalización de Carretería y Álamos, que se llevan aplazando bastante tiempo.

¡Y quedan 20 millones!

20 millones de euros ¡Que vuelva Joaquín!

¡Que vuelva la finta y el sprint! Aunque sobre el césped Joaquín Sánchez ya no es lo que era, sabemos que como malaguista-'youtuber' nos seguiría dando grandes tardes en La Rosaleda. El que fuera '7' blanquiazul se fue al Fiorentina italiano con una cláusula de rescisión de 20 millones, que el club transalpino no llegó a pagar completa. Y estaríamos dispuestos a rescatarlo de Betis por esa misma cifra. Si Neymar da el visto bueno, claro; pero no creemos que le importe.

Bien invertidos están los 222 millones de Neymar. O eso pensamos. Estamos abiertos a cualquier sugerencia.