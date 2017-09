Francia Neymar y Cavani casi llegan a las manos en el vestuario Cavani y Neymar se enfrentaron por lanzar un penalti. / Afp Thiago Silva tuvo que intervenir para que la situación no pasara a mayores COLPISA Martes, 19 septiembre 2017, 11:12

Poco más de un mes ha durado la paz en el vestuario del PSG tras la llegada de Neymar. El pasado domingo, en el aprtido entre el conjunto parisino y el Olympique de Lyon, Cavani y Neyumar ttuvieron sus más y sus menos en el césped por ver quién lanzaba un penalti. Finalmente pesó más la veteranía del uruguayo que fue el que pateó la pena máxima y el que la falló.

Lo que parecía que había quedado en el campo ha pasado al vestuario, como desja entrever el diario L'Equipe en su portada de este martes. Según el diario francés, dos de las estrellas del PSG estuvieron a punto de llegar a las manos en el vestuario tras el encuentro de este fin de semana ante el Lyon.

Tras el partido, los dos jugadores siguieron con su entrentamiento. El uruguayo le recriminó su actitud al brasileño, que lejos de zanjar el asunto reaccionó de forma airada, según el diario francés. Esta situación provocó que el también brasileño Thiago Silva tuviera que intervenir para que la cosa no pasara a mayores.

Todo la polémica puede ser por una cuesión económica, ya que según L'Equipe, Cavani tiene en su contrato un bonus de un millón de euros si termina como Pichichi de la Ligue 1 y por eso su empeño en lanzar el penalti y su intención de seguir tirando los penaltis como venía haciendo la pasada temporada.

Emery, neutral

El uruguayo quiso quitarle importancia a lo qu epasó en el campo en el programa deportivo uruguayo 'Gol de medianoche': "No sé por qué se habla de estas historias. Son cosas normales en el fútbol. La única verdad es que no tengo ningún problema con Neymar".

Unai Emery, entrenador del PSG, se mostró neutral en el conflicto aunque dejó claro que la situación se debe reconducir y que deben hacerlo los jugadores: "Les he pedido que lo arreglen entre ellos. Son capaces de llegar a un acuerdo". "Si no, lo decidiré yo. No quiero que esto sea un problema para nosotros", sentenció.