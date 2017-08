¿Dónde está Neymar?

Estados Unidos, China, Barcelona, Londres, Oporto, París. Muchos curiosos alrededor y Neymar en medio, apenas se le distingue. Fotos y más fotos. 220 millones de euros es el precio de la fama. Al lado, el guardaespaldas. Un padre que no lo deja ni a sol ni a sombra. Neymar ya no está en Barcelona y los curiosos se retiran a descansar. «¡Qué locura!», dicen algunos. Los 'culés' se consuelan: «No es uno de los nuestros, mejor que se vaya». Vuelve la paz a La Masía. Otra cosa son los dirigentes, que nunca están en paz ni entre ellos mismos. Todavía queda un mes de fichajes sonoros y presentaciones descomunales. El hombre más caro del mundo a los pies de una Torre Eiffel que seguro no alcanzaría el precio de Neymar en el mercado. Un monumento a la inversión. El negocio no conoce fronteras ni razas ni religiones.

El mercado cerrará el 31 de agosto y hasta entonces correrán las apuestas. Otros nombres, otras cifras. Desde que se abrió la puja, Neymar ha eclipsado a todos los demás. Sólo había ojos para él. Neymar por aquí, Neymar por allá: El Wally del fútbol. Pero, atención, aún no está resuelto el asunto y puede pasar de todo. Hasta que no lo veamos delante de la Torre Eiffel no hay que cantar victoria. Ahora quedan algunos flecos, propinas, tonterías por valor de veinticinco millones. El mundo del fútbol vive pendiente de lo que apostarán unos y otros y cuáles serán las consecuencias. Un mundo redondo y poderoso que algún día tocará fondo. La pelota está en el aire y no para de subir hasta llegar a las nubes. Ronaldo habla de los insectos que atacan la lámpara que brilla. Cuidado con los brillantes, no se quemen con el sol.