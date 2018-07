Southgate: «Estamos disfrutando del viaje, debemos aprovechar esta oportunidad histórica» Southgate posa con Henderson en el estadio Luzhniki. / Afp El seleccionador inglés, orgulloso de su equipo, llama a la cautela y reconoce que para él «los grandes partidos son como un boda» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial Martes, 10 julio 2018, 19:46

Gareth Southgate compareció con gesto de ilusión en la sala de prensa del estadio de Luzhniki, junto a Henderson y la primera pregunta a la que se enfrentó fue sobre los pollos de plásticos usados en la sesión. Le pilló un poco a contrapié pero respondió con sinceridad. «Eso mismo le pregunté yo al preparador físico cuando los vi. Fue un ejercicio para mantener a los jugadores estimulados y que se diviertan antes de entrenar», dijo sonriendo. La segunda fue sobre si John Stones era el nuevo Gerard Piqué. Su respuesta, esta. «Es un tipo de jugador inglés que no teníamos. Rio Ferdinand es lo más cerca que tuvimos. Necesitamos tener defensas que manejen el balón así».

De todas las cuestiones alejadas de la semifinal de la Copa del Mundo que su equipo va a disputar -hubo una sobre la moda que ha creado entre los fans al lucir chaleco durante los partidos- salió airoso, mantuvo su discurso calmado y bien elaborado. «Vinimos aquí a disfrutar de nuestro fútbol, éramos uno de los equipos más jóvenes del torneo, con menor experiencia, y no sabemos hasta dónde puede llegar este equipo. Queremos seguir derribando barreras», apuntó

El técnico optó por recordar los méritos de su rival. «Será, sin duda, un gran test para nosotros. Croacia, pese a ser una nación pequeña, cuenta con jugadores increíbles, con grandes cualidades. Pero estamos en las semifinales de un Mundial, así que no podíamos pretender que fuera algo diferente. Nuestra preparación ha sido idéntica. Creo que no se deben cambiar las cosas cuando funcionan», sostuvo antes de recordar a sus pupilos que compitan «como lo han hecho hasta ahora», con la única premisa de «seguir disfrutando del camino», aun siendo consciente de que deben «aprovechar esta oportunidad histórica».

«Los grandes partidos de fútbol son como un boda»

Miró hacia abajo cuando su jugador dijo que «el míster ha dotado a esta selección de una identidad y una personalidad que antes no tenía. Este es el equipo inglés más compacto y competitivo que he visto y por supuesto he estado». Reclutado de urgencia en septiembre de 2016 por el escándalo de Sam Allardyce, el plan de Southgate tras el fracaso de la Euro 2016, según él mismo explicó, fue «ser positivo» e intentar aprovechar las cosas buenas que había en el grupo. Llegó para tres partidos de las eliminatorias (dos victorias ante Escocia, Malta y un empate frente a Eslovenia) y un amistoso con España en Wembley (2-2) pero acabó renovando hasta la Eurocopa de 2020.

Southgate jugó 57 partidos con la selección inglesa y vivió quizá la mayor decepción de su carrera cuando marró un penalti clave ante Alemania que en las semifinales de la Euro de 1996 en Wembley. En aquel torneo se hizo popular un tema que ahora se ha recuperado. «A mí ese himno me genera otros sentimientos, no he podido escuchar esa canción en los últimos 20 años pero es bonito que el público la disfrute ahora», dijo destacando que eso ha servido para ilusionar a todo Inglaterra. «Como país, hemos tenido dificultades para unirnos últimamente y el fútbol tiene ese poder de unión», destacó. Fue más allá y recordó que «los grandes partidos de fútbol son como un boda» y se emocionó al recordar a sus padres que le apoyaron en partidos importantes estarán. «Mucha gente que me ha ayudado en el camino me han estado mandando mensajes de apoyo».

Aunque Southgate quiso rebajar las expectativas, no oculta que el sentimiento del grupo «es similar» al que los campeones del Mundial de 1966 tenían entonces. «Aquel equipo tenía más experiencia, con seis jugadores que eran capitanes en sus clubes, pero creo que en los dos últimos años el equipo ha evolucionado mucho. Las grandes decepciones son parte del aprendizaje», finalizó.