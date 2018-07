El VAR que pudo cambiar el destino de La Roja Sergio Ramos, durante el forcejeo con Kutepov. / AFP «Me agarra y me impide rematar, pero ya pasó...», lamentó el central sevillano sobre un presunto penalti en el minuto 114 AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 1 julio 2018, 20:13

El VAR pudo cambiar el destino de España, por un presunto penalti a Sergio Ramos en el minuto 114 no decretado por el árbitro que fue revisado en vídeo pero que, al contrario de lo que ocurrió con el gol de Iago Aspas a Marruecos por no ser fuera de juego, en esta ocasión fue rechazado tras visionarse el forcejeo.

«No lo he visto todavía, pero he sido protagonista en esa jugada. Me lleva agarrado (Kutepov) y me impide rematar, pero ya pasó. Ya nada puede cambiar. El VAR está para ayudar y está bien que lo hayan repetido y hayan decidido no pitarlo...», lamentó el capitán de la selección, sin querer justificar en esa acción la eliminación de España.

«Hay muchas formas de perder y hoy nos sentimos más orgullosos de ser españoles. Hemos perdido por circunstancias, por pequeños detalles... Hemos luchado contra la anfitriona, contra un grandísimo equipo, y hemos hecho todo lo posible», zanjó.