Dinamarca, todas las miradas apuntan al talento de Eriksen Christian Eriksen, la estrella de Dinamarca. Grupo C Pione Sisto, del Celta, Kjaer, del Sevilla, son los conocidos de la liga española JUANMA MALLO Bilbao Lunes, 11 junio 2018

Dinamarca se encomienda a Christian Eriksen, un futbolista que ya estuvo, con solo 18 años, en la cita interplanetaria de Sudáfrica. Puede jugar en varias posiciones el futbolista del Tottenham y cuenta con un enorme talento y también olfato, como demostró en la repesca ante Irlanda: un 'hat-trick' en Dublín selló el pasaporte de los escandinavos (1-5).

Pero no estará solo. También Pione Sisto, del Celta, Kjaer, del Sevilla –aunque existe cierto recelo por su estado físico–, Yussuf Poulsen, del Leipzig, y Kasper Schmeichel, hijo del incomparable Peter, tirarán de esta selección que seguro no logrará la proeza de aquella Eurocopa de 1992, pero que puede dar bastante guerra. Luchará por pasar la fase de grupos con Perú este bloque que finiquitó la era Morten Olsen, su mítico preparador, tras el fracaso de no acceder a la Eurocopa de Francia en 2016.