Instrucciones para jugar con el VAR y fotos oficiales 02:17 Los juagdores mirando un plano de las instalaciones. / FEF Los internacionales aprovecharon su primera mañana para conocer las instalaciones de la academia del Krasnodar RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Viernes, 8 junio 2018, 17:21

Primera mañana muy productiva de la selección en Krasnodar, donde lucen banderas de España colgadas del mobiliario de la ciudad. El equipo, con Luis Rubiales a la cabeza, conoció en una visita guiada la impresionante academia del club local (FC Krasnodar) en las que espera estar hasta el 16 de julio. La expedición quedó encantada con las instalaciones, enormes y espectaculares, ya adaptadas con indicaciones en castellano (y con los colores y escudos de de la FEF) para los internacionales: campos de entrenamiento, residencia, comedores, salas de reunión, gimnasios, salas de recuperación y tratamiento médico...

Después, antes de comer, recibieron la visita de una delegación de la FIFA para ir cumpliendo con algunas de las obligaciones del torneo: fotos oficiales para la imagen corporativa del torneo, vídeos de cada futbolista para emitir durante las alineaciones en los estadios y retransmisiones y además de la visita de una delegación arbitral. Entre ellas estaba Carlos Velasco Carballo, que instruyó a los jugadores sobre el vídeo arbitraje. «Es una herramienta o una ayuda más para el árbitro; no creo que le dé o le quite más presión. Es como un seguro de vida, lo tienes ahí aunque normalmente no deseas tener que utilizarlo», confesaba el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) el jueves pasado en un encuentro con la prensa en Madrid. El objetivo es que el VAR intervenga «lo menos posible», y aclaró que «este sistema no es un árbitro» sino «un asistente» -como los de la línea de gol-, ya que «la primera y la última decisión» será del colegiado.

Aunque los jugadores lo sabían desde la FIFA se insistió en recordar que sólo en cuatro supuestos se utilizará la señal de las cámaras de televisión (dispuestas en el estadio de forma independiente y por separado; sin contacto alguno con la realización televisiva) que son goles, tarjetas rojas directas, penaltis y confusión de identidad».

Hay que recordar que se usará durante el torneo y que estos días anteriores Julen Lopetegui ha insistido en la necesidad de aprender a jugar con él. En marzo de 2017 este grupo disputó un amistoso en Paris en el que se utilizó la tecnología y no tiene mal recuerdo. Se impuso por 0-2 en un duelo marcado por la asistencia al colegiado: anuló el posible 1-0 por fuera de juego de Griezmann, señaló un penalti que anotó Silva y concedió como legal un tanto a Deulofeu que inicialmente parecía fuera de juego. «Lopetegui nos ha insistido que debemos terminar las jugadas, que debemos mantenernos siempre dentro de cada acción aunque pensemos que es muy evidente», explicaba el pasado martes David de Gea, que junto a los 8 defensas es uno de los que recibió más instrucciones de cara al estreno frente a Portugal. No dejarse llevar y seguir cada jugada hasta el final. El seleccionador ya viene insistiendo estos días que «no valen pataletas» e insiste en la necesidad de aprender a jugar con la tecnología.

La visita coincidió con la noticia de que un árbitro keniano, Aden Marwa Range, el elegido por su federacion para participar en el torneo, ha renunciado a dirigir encuentros del Mundial (fue suplente en Brasil 2014) después de que apareciese en un documental «Number 12» que trata sobre la corrupción en el fútbol africano recibiendo dinero por influir en el resultado de un encuentro internacional.