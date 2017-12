Grupo B Así son los rivales de España en el Mundial Cristiano Ronaldo, la gran referencia de Portugal. / Reuters Portugal, Irán y Marruecos son valoradas por Lopetegui, que considera a africanos y asiáticos los mejores de su confederación, si bien los precedentes sonríen a los españoles. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 1 diciembre 2017, 20:14

«El nivel de todos los equipos es altísimo y los que nos han tocado son complicados y duros. Nos preocupa que son muy buenos equipos», explicaba Julen Lopetegui pocos minutos después de conocerse en el Kremlin que Portugal, Irán y Marruecos eran sus rivales en el grupo B del Mundial 2018. El seleccionador no sorprendió y demostró su conocimiento de los rivales y la cautela, ya que aunque por resultados su selección es una de las favoritas y aspira a repetir el título de 2010, pidió paciencia cuando se le apuntó que evita jugar contra una de las grandes favoritas al menos hasta cuartos, aunque podría encontrarse a la siempre peligrosa Uruguay en octavos. Su cuerpo técnico consideraba antes del sorteo a Irán y Marruecos los mejores de Asia y África.

Portugal, buenos recuerdos

La selección debutará muy pronto, un día después de la inauguración del torneo que será un Rusia-Arabia Saudí. Jugará su primer encuentro el viernes 15 de junio a las 20:00 horas (el mismo horario para los tres partidos de la primera fase) en Sochi contra los lusos, a los que eliminaron en octavos de final en Sudáfrica 2010 (con gol de Villa en un partido en el que brilló Fernando Llorente) y en semifinales de la Eurocopa de 2012, con pase agónico a los penaltis tras un lanzamiento a lo Panenka de Sergio Ramos tras un 0-0 en la prórroga.

Curiosamente es la segunda selección a la que más veces se ha enfrentado a ‘La Roja’ con 35 partidos, y el rival al que más veces ha ganado con 16 triunfos. El resto de duelos terminaron con 13 empates y seis derrotas. «Es un equipo que ya ha ganado, es la actual campeona de Europa, están fantásticamente dirigidos y tienen jugadores de gran nivel», recuerda el seleccionador español, que dirigió dos campañas al Oporto entre 2014 y 2016. De la mano de Fernando Santos ganaron la Eurocopa, pese a que sólo fueron capaces de empatar los tres primeros partidos. En la segunda fase apearon a Croacia y fueron capaces de dar la campanada ante Francia pese a que Cristiano se lesionó. El héroe fue Eder, una polémica elección de su seleccionador.

Posible once de Portugal Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Coentrao; Joao Mario, William Carvalho, Moutinho, André Gomes; André Silva, Cristiano Ronaldo

El cerrojo iraní de Queiroz

Es curioso pero España nunca se ha medido a Irán, un país que apenas había tenido vinculación con España hasta la llegada a Osasuna de Javad Nekouman y Masoud, dos de los que han sido los mejores futbolistas de su selección durante una década. De la mano de Carlos Queiroz, que pasó por el Real Madrid en la 2003-04, disputará su segundo Mundial de manera consecutiva después de clasificarse para Brasil en 2014, en la que como las otras tres citas anteriores (1978, 1998 y 2006) no pasó la fase de grupos. Su balance es de ocho derrotas, tres empates y una única victoria ante Estados Unidos (1-2) en Francia. «Estoy muy contento. Para mí, personalmente, que nos haya tocado Portugal y España es algo muy especial. Va ser una competición muy dura para nosotros. Son rivales muy complicados, España es campeona del Mundo y Portugal es campeona de Europa. Tenemos que jugar contra Marruecos primero, después nos toca prepararnos muy bien para tratar de competir. Vamos con muchas ganas y respeto», señaló Queiroz que solo ve posible pasar de ronda si uno de los dos europeos comete un «gran error». El partido entre España e Irán será el miércoles 20 de junio en Kazan. «Es un equipo que no ha encajado ningún gol y fue la primera en clasificarse. Llevan con su entrenador mucho tiempo y es un equipo que nos va a exigir mostrar nuestra mejor versión», recordó Lopetegui.

Posible once de Irán Beiranvand; Rezaeian, Hosseiini, Pouraliganji, Mohammadi; Shojaei, Ezatolahi, Hajfasi, Jahanbakhsh, Azmoun; Taremi

Con Munir en el aire

«Han dejado fuera a una gran selección como Costa de Marfil y no han perdido en ningún partido de clasificación», recuerda Lopetegui sobre Marruecos. La selección africana se medirá, en Kaliningrado el lunes 25 para cerrar la primera fase, 56 años después a España, tras dos partidos de repesca para el Mundial de 1962 que terminaron triunfo español (0-1 en Casablanca y 3-2 en el Bernabéu). «Marruecos es un equipo que tiene la mayoría de sus jugadores compitiendo en Europa, en equipos interesantes. Tienen mucho talento, con futbolistas como Ziyech, del Ajax, Benatia de la Juventus, Amrabat del Leganés o Achraf Hakimi del Real Madrid. Han conseguido la clasificación de manera brillante», comenta el seleccionador. En las últimas semanas se ha comentado mucho la opción de que Munir El Haddadi pudiera jugar la cita rusa con Marruecos, pese a que debutó con España en 2014 de la mano de Vicente del Bosque. «Le hicimos nosotros la faena. Pero creo que hay que ser flexibles en la vida y por 15 minutos (en Valencia ante Macedonia) le deberían dejarle jugar. Yo me siento culpable. Nosotros le convocamos porque estaba en la sub 21 y se nos lesionó un jugador y le llamamos por eso. Me gustaría que pudiera ir con Marruecos», se sinceró el salmantino tras conocer el resultado del sorteo.

Posible once de Marruecos Munir; Dirar, Benatia, Saïss, Achraf; El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech; Boutaib

Krasnodar, cerca de Sochi

La selección española tiene decidido tener su sede en Krasnodar. «Sabíamos que habían unas sedes que podían estar más cerca, Krasnodar está cerca de Sochi (180 kilómetros), es cierto. Cuando sea el momento de hacerlo oficial se dirá, es muy posible que así sea. Está situado a dos horas, más o menos», señala Lopetegui. Kazan y Kaliningrado, por contra, están lejos de la ciudad tártara. La primera está a 1.800 kilómetros (dos horas de vuelo) mientras que el ‘Rincón de Ademúz’ ruso se encuentra a casi 2.600 kilómetros (más que de Madrid a Berlín) de la posible sede, que fue visitada por los ayudantes del seleccionador, Pablo Sanz y Óscar Caro. La única opción es volar.

Brasil, en la final o semifinal

En el hipotético cruce de octavos se mediría a los del grupo A (Rusia, Uruguay, Egipto) sería el sábado 30 de junio en Sochi si es segunda mientras que viajaría hasta Moscú si es capaz de pasar como primera de ese grupo B para medirse en el Luzhniki el domingo 1 de julio contra el segundo del citado grupo. Si España fuese primera de grupo y el resto de favoritos cumplen con los pronósticos, en octavos de final se mediría probablemente a Rusia o Uruguay. Después, en unos supuestos cuartos de final, esperaría Argentina con Leo Messi que habría sido primera en su grupo -que comparte con Croacia, Islandia y Nigeria- y siempre que superase el primer cruce de octavos de final con el que se clasifique segundo del grupo C, que presumiblemente serán Dinamarca o Perú. Tras superar ese ficticio duelo de cuartos siempre que termine primera de grupo y no falle en los cruces, España se enfrentaría en semifinales a Alemania... siempre que los de Joachim Low hubiesen hecho buenos los pronósticos en su lado del cuadro. En la hipotética final esperaría Brasil. Pero eso es fútbol ficción. Primero, la selección debe superar la primera fase, algo que no hizo en el último torneo disputado en Brasil pese a que entonces era la vigente campeona. En caso de ser segundos, los brasileños serían posiblemente los rivales en semifinales y Francia en cuartos.