AMISTOSO Ramos: «Todo pasa rapidísimo pero mantengo la ilusión intacta» Sergio Ramos, en plena conferencia de prensa celebrada en Düsseldorf. / Efe «Queremos ser campeones y somos uno de los equipos a batir en Rusia», afirma el capitán, que cumple 150 partidos con España COLPISA Jueves, 22 marzo 2018, 21:03

Sergio Ramos, el capitán que cumplirá este viernes 150 partidos con la selección española, compareció junto al seleccionador Julen Lopetegui y a Jordi Alba en la previa del amistoso de España ante Alemania, este viernes en Düsseldorf.

«La verdad es que es un momento especial. Todo pasa rapidísimo. Sigo manteniendo la ilusión intacta de poder representar a mi país. No hay nada más bonito. No soy conformista y mientras mantenga ese espíritu ganador, seguiré representando a este equipo, siempre y cuando me llamen. Con toda la ambición y ganas del primer día. Me gustaría ser el jugador que más veces ha vestido esta camiseta, pero no será fácil», afirmó.

Confía en defensa sevillano del Real Madrid que España puede competir con éxito en el Mundial de Rusia: «Creemos en nosotros y creemos en nuestro grupo. Hemos sido campeones y queremos volver a serlo. Somos un equipo a batir, como otras cuatro o cinco selecciones».

Recordó en Düsseldorf la final de la Eurocopa de 2008 conquistada al vencer en la final de Viena a Alemania: «Fue una final durísima. Nos la llevamos gracias al gol de Fernando Torres, pero hasta el último momento estuvieron apretando. Fue un choque de generaciones».

Se refirió también al hecho de que ahora haya más jugadores del Real Madrid en la selección: «Las generaciones van cambiando y el fútbol va sacando jugadores nuevos. Ahora hay más del Real Madrid que del Barça, pero no hay ninguna diferencia. La filosofía del Barca antes hacia mas hincapié en la filosofía de la selección y ahora está más equilibrada. Hay más equipos en la selección y es bueno para el fútbol español», subrayó.

Jordi Alba: «Iniesta es único»

Jordi Alba se refirió con gran cariño a su compañero Andrés Iniesta, con quien podría compartir los últimos meses tanto en el Barça como con España: «Es un jugador especial, único en el club y en la selección. Lo he disfrutado desde el 2012 de cerca y es un jugador vital para nosotros que está haciendo una temporada magnífica jugando prácticamente todo. Con él somos mejores en el campo y esperemos que en el tramo final esté a la perfección, le respeten las lesiones y nos ayude a ganar todos los títulos tanto en la selección como en el Barcelona».

La diferencia es que con España no tiene a Messi: «Buscar a otro Leo es muy complicado. Aquí hay grandísimos jugadores con los que también me entiendo a la perfección, pero sobre todo habrá que esperar a ver cómo quiere el mister que juegue».

El lateral azulgrana es ya todo un veterano en ‘La Roja’, desde que debutó el 11 de octubre de 2011 dando un pase de gol: «No me lo imaginaba para nada, mi historia ha sido inesperada porque hace seis años cambié de posición y no pensaba llegar al Barcelona y a la selección de lateral. Tenía la ilusión de jugar en Primera, pero estar en el mejor club que para mí es el Barcelona y la mejor selección, era impensable. Estoy contento por jugar tantos partidos en los dos equipos y ojalá puedan ser muchos más».