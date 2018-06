México, a refrendar su condición de alternativa Hugo Ayala despeja en presencia de Miguel Layún. / Kirill Kudryavtsev (Afp) Grupo F Tras dar la sorpresa ante la campeona Alemania, el 'Tri', se mide a una Corea del Sur a la que le urge la victoria ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 23 junio 2018, 00:06

Espoleada por su victoria ante la vigente campeona del mundo, la selección mexicana aspira a certificar este sábado su billete para octavos de final, una ronda que ha pisado en sus últimas siete participaciones en los Mundiales y que ha constituido su tope en las seis precedentes. Hay que remontarse a 1986, edición en la que ofició como anfitriona, para ver al 'Tri' superando dicha barrera que sólo rebasó además en 1970, la otra Copa del Mundo que disputó en su feudo. Demostrar que por fin está capacitado para comer en la mesa de los mayores es el objetivo del combinado que dirige Juan Carlos Osorio. Y a tenor de lo mostrado ante Alemania, va por la senda adecuada. Una victoria ante Corea del Sur, sumada a una eventual derrota o empate de la 'Mannschaft' frente a Suecia en el siguiente encuentro de la jornada convertiría a México en el primer clasificado del grupo F. Tratará de impedirlo la selección asiática, para la que el del Rostov Arena será un duelo a vida o muerte.

El gol de Hirving Lozano sirvió para mucho más que para doblegar a una de las grandes favoritas en Rusia. Cambió por completo el espíritu de un combinado que llegaba al torneo envuelto en la polémica por la supuesta orgía en la que participaron varios de sus futbolistas a escasos días del inicio de la Copa del Mundo y que, de un plumazo, espantó sus fantasmas pasados y presentes.

El derroche de empuje y orden de que hicieron gala los pupilos del colombiano Osorio los convirtió en la inesperada sensación de un Mundial que se está caracterizando por la rebelión de las teóricas comparsas. Nadie dejó mejores sensaciones en su debut en Rusia que México, precisamente porque no se la esperaba, al menos no a ese nivel y ante un adversario de tamaño músculo. Ahora toca refrendar que aquellas buenas maneras no fueron flor de un día y que el 'Tri' es una seria alternativa de poder.

Para ello la selección mexicana tendrá que demostrar que también sabe llevar la manija ante un rival teóricamente inferior. Corea del Sur fue ante Suecia el reverso de lo que México frente Alemania, un equipo blandengue, incapaz de amenazar a los escandinavos salvo en el arreón final y con su figura, Son Heung-min, desaparecida. Osorio podría aprovechar para dosificar a alguno de sus futbolistas, aferrándose de nuevo a la solidez defensiva de un equipo que ha mantenido su portería a cero en seis de sus últimos ocho partidos y que enfrente tendrá a un contrincante escaso de olfato, puesto que los asiáticos llevan tres encuentros sin marcar y no conocen la victoria en sus siete últimos choques mundialistas. El seleccionador surcoreano, Shin Tae-yong, tendrá que darle una vuelta de tuerca a su ataque y confiar en que un exceso de confianza les juegue una mala pasada a los mexicanos para no tener que hacer las maletas.