Bélgica inicia el duro camino hacia su sueño

JACOBO CASTRO Madrid Lunes, 2 julio 2018, 00:59

El duro camino de Bélgica hacia su sueño comienza este lunes. La eterna aspirante juega los octavos de final tras una fase de grupos inmaculada, con tres victorias en tres partidos, pero consciente de que su ambición la ha mandado por el lado dificil del cuadro. Sin embargo, lo complicado llegará más adelante. La primera parada ofrece un respiro: Japón.

Seguramente el nipón sea, a priori, el equipo menos dificil al que se pueden encontrar los belgas por su parte del cuadro si pasan de ronda. En esta visión influye mucho la última imagen que mostraron los japoneses en su derrota ante Polonia. El haber pasado a octavos por tener menos tarjetas amarillas que Senegal ha ensombrecido su actuación en los dos primeros partidos, en los que sorprendieron a Colombia y pusieron contras las cuerdas a los africanos.

Japón será la primera piedra del camino de las eliminatorias para los 'diablos rojos', que afrontan su tercera competición con cartel de aspirantes. Desde 2012 cuentan con una generación de jugadores espectaculares, capitaneados por Eden Hazard. Tras caer en cuartos en el Mundial 2014 y en la Eurocopa 2016, buscan dar ese último paso que les permita estar entre los grandes. Quizás llegue mejor que nunca, con sus principales estrellas siendo titulares en equipos punteros de Europa. En Bélgica sienten que es el momento.

Pese a las buenas sensaciones, Roberto Martínez no se fía de Japón, y lo dejó claro en la rueda de prensa previa. «Tienen argumentos para complicarnos» afirmó el técnico español. Para evitar esas posibles complicaciones, los belgas recuperarán su once de gala, con la única duda del central Boyata, que podría ser sustituido por Kompany. Volverán al equipo, entre otros, Hazard, Mertens, De Bruyne o Lukaku. Este último intentará ampliar su cuenta goleadora, cifrada hasta el momento en cuatro goles.

Por su parte, los japoneses se enfrentan a la cita más importante de su historia. Jamás han pasado de octavos en un Mundial y quieren defender el honor asiático en este torneo (son el único equipo de ese continente que no ha sido eliminado). Akira Nishino, seleccionador japonés, reconoció que se equivocó ante Polonia, cuando puso a varios no habituales y se conformó con perder 0-1 en los últimos minutos. «No estoy orgulloso de lo que hice», confesó tras el encuentro. Para arreglar esa mala imagen, los nipones recuperarán su once habitual, con Kagawa, Inui y Osako liderando el ataque.