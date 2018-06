Una periodista brasileña, acosada en pleno directo Momento en el que el desconocido intenta besar a la periodista. Un hombre intentó besarla en directo y la reportera se vio obligada a enfrentarse a un aficionado COLPISA Madrid Lunes, 25 junio 2018, 15:44

Pocos días después de que una periodista colombiana se viera asaltada en pleno directo por un desconocido en el Mundial de Rusia, una situación similar se ha vuelto a producir. Esta vez, la reportera que sufrió el acoso fue una profesional brasileña en la previa del partido entre Japón y Senegal de este domingo.

La periodista Julia Guimaraes del programa brasileño 'Globo Esporte' tuvo que apartarse ante el intento de un hombre de besarla. Tras evitar el beso, la reportera le echó en cara su actitud al desconocido: «¡No hagas eso! No vuelvas a hacerlo, ¿vale? No te he dado permiso para hacer eso». El hombre se disculpó con la periodista, pero ella se mostró indignada por su actitud y le recordó que «eso no es educado y no está bien. ¡Nunca hagas esto a una mujer! ¡Respeta!».

Estamos viendo demasiadas imágenes de acoso durante #Rusia2018 Esta vez, un aficionado intenta darle un beso a la periodista brasileña de O Globo, Julia Guimaraes. En serio, ¿no les da vergüenza? pic.twitter.com/CwGwBGHRvD — José M. Amorós #Rusia2018🏆 (@JoseMAmoros) 24 de junio de 2018

Posteriormente, Guimaraes confesó que «jamás le había ocurrido algo así» y que sabe que tuvo suerte «porque hay colegas a las que ya les ha pasado. Esto me hace sentir mal, me siento indefensa y vulnerable. Me gustaría saber por qué una persona se siente con derecho a hacerme eso», reflexionó.