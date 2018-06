Morata: «Si España gana este Mundial vale doble» Morata, con los niños de Radio Pelona. / Unoentrecienmil El delantero del Chelsea muestra su cara más solidaria en una entrevista de Radio Pelona realizada por niños que luchan contra el cáncer COLPISA Viernes, 15 junio 2018, 18:28

En el fútbol no es oro todo lo que reluce y también hay actos que valen más que cualquier gol. Álvaro Morata, que de perforar redes rivales sabe un rato, nunca ha escondido su cara más solidaria y este viernes respondió las preguntas de diez niños hospitalizados que luchan contra el cáncer infantil. Diez superhéroes que «son un ejemplo del que aprender» y que participaron en 'Radio Pelona', el programa de la Fundación Unoentrecienmil que se emite una vez al mes en Radio Marca.

En la entrevista Morata, que no había hablado desde que se quedase fuera de la lista del Mundial de Julen Lopetegui, no eludió ninguna de las preguntas de los pequeños campeones; alguna, tirada con picardía: «A vosotros os han enseñado en Radio Marca, ¿eh?». Empezando por su no presencia en Rusia, donde le habría encantado ir, «pero hay veces en la vida que te toca asumir otro papel y apoyar a tus compañeros». El delantero del Chelsea se resigna a «aceptar las decisiones y saber que ese tren se ha ido» y que ahora le toca «trabajar otros cuatro años más para estar en el siguiente».

Un campeonato, el de Catar 2022, en el que en principio no dirigirá a la selección española Julen Lopetegui, «un gran entrenador que ha trabajado mucho para darlo todo por España y que seguramente no lo esté pasando bien». Para Morata, a quien tampoco le gusta la situación vivida entre el exseleccionador y Luis Rubiales, «si España gana el Mundial la mayor parte del éxito, además de los jugadores, será de Lopetegui que ha trabajado durante dos años y es el que ha guiado a esta selección, el que ha formado a los jugadores y les ha dado confianza». Aunque Morata también dejó claro que «Hierro es un gran entrenador, un crack, una gran persona...» Eso sí, después de todo el desaguisado y los momentos de incertidumbre, «si ganan el Mundial vale doble».

Para cerrar el capítulo mundialista, al delantero le preguntaron por su favorito para levantar la copa en Rusia. «España va a estar ahí porque hay un gran grupo de personas. Creo y espero que ganen el título, me gustaría mucho. Luego están Alemania, Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra... Mira Colombia, que en el anterior Mundia nadie se lo esperaba, pero para mí España es la gran favorita», aseguró.

Cumplió todos sus sueños de blanco

A Morata le preguntaron también por el Madrid, del que recuerda todo, «desde los quince años hasta cumplir todos mis sueños». Respecto a su salida: «Me habría encantado estar allí toda la vida, pero no podía ser feliz jugando de vez en cuando. En el Madrid están los mejores del mundo y necesitaba jugar más». Como a todos, le sorprendió la dimisión de Zinedine Zidane, alguien que «va a ser muy difícil de superar o igualar como entrenador y como jugador». Aunque Morata no cree que su salida fuera lo que la afición madridista quería «ha quedado como un señor, una gran persona y un fantástico entrenador, el mejor que ha tenido el Madrid en su historia».

Además, los pequeños luchadores preguntaron al punta del Chelsea curiosidades personales como la manera de afrontar lesiones, la comida previa a los partidos, y la música para motivarse. Morata también recibió un mensaje que le sobrecogió por encima del resto hasta el punto de saltársele las lágrimas. Marcos, de diez años, le decía: «Cuando tenía cinco tú eras mi jugador favorito porque te cortaste el pelo en solidaridad con los niños con cáncer. Ahora que te lo puedo decir, me encantó. Gracias». El canterano blanco no pudo ocultar su emoción y aseguró que intenta ayudar siempre que puede, aunque no siempre le gusta que se sepa. «No quiero que parezca que es por quedar bien. A Marcos le gustó mi gesto y lo volvería a hacer mañana», añadió un futbolista que luce el '9' a la espalda y el '10' en el corazón.