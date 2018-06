Maradona, tras ser atendido: «¡Hay Diego para rato!» Maradona, atendido en el palco donde presenciaba el partido. / Olé El astro argentino niega que fuera hospitalizado después de ser asistido durante el descanso del Nigeria-Argentina al tener grandes dificultades para mantenerse en pie COLPISA Miércoles, 27 junio 2018, 10:57

Ocurrió durante el descanso del Nigeria-Argentina. Diego Armando Maradona se había convertido en el protagonista principal del otro 'partido' que se disputaba en la grada. Sus gestos daban la vuelta al mundo y el gol de Messi le llevaba al éxtasis. Sin duda demasiada emoción para el 'Pibe de Oro', quien sufrió poco después una indisposición, según revelaron imágenes filmadas desde la tribuna. En ellas aparece un Maradona que apenas se sostiene en pie y tiene que ser escoltado por dos hombres hasta una sala VIP próxima a su palco.

Según informó anoche el periódico deportivo argentino 'Olé', Maradona sufrió «una subida de tensión, lo que le había provocado un dolor en la nuca». Sus acompañantes le recomendaron que se fuera del estadio, pero éste rehusó porque «no quería dejar de alentar al equipo». En el mismo palco fue atendido por unos sanitarios. Tras el encuentro, según la versión de 'Olé', fue trasladado hasta su hotel, negando la versión de que había sido hospitalizado.

«Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación», confirmaba el 'Pelusa' en un comunicado a través de su perfil oficial en la red social Instagram. «Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, ¡hay Diego para rato!», añadió en un texto que acompañaba a una foto en la que le atiende un facultativo.

