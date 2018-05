Selección española Lopetegui renueva hasta la Euro 2020 Julen Lopetegui seguirá al frente de la selección hasta 2020. / Efe Rubiales mantiene su confianza en el técnico y prolonga dos años el contrato del vasco, que prefirió esperar a que hubiera un presidente para confirmar un acuerdo ya apalabrado con Hierro RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 22 mayo 2018, 13:28

«No podíamos dejar escapar tanto a Julen como a todo su equipo porque han hecho un trabajo excepcional. Vamos a firmar la renovación por dos años más. Tardamos muy poquito tiempo en ponernos de acuerdo, cinco minutos, fue muy sencillo. La admiración profesional y el respeto que sentimos por él y por su equipo es máxima, es el mejor para llevar la selección. A partir de ahora, sabemos que hay un billete de ida con tres partidos para el Mundial y lo demás hay que ganárselo», expresó Luis Rubiales junto al seleccionador nacional y Fernando Hierro. Era un secreto a voces, pero Julen Lopetegui quiso esperar a que hubiese un nuevo presidente en mayo para renovar su contrato. Lo firmó en público delante de los medios, Justo un día después de que el lunes anunciase la lista de 23 convocados para el Mundial y con este acuerdo seguirá siendo seleccionador hasta la Euro 2020, en la que España tendrá una de las sedes (Bilbao) de una competición que se disputará en doce ciudades europeas. «Hay confianza mutua y vamos con toda la ilusión. Toda la junta directiva estamos muy contentos con poder cerrar este acuerdo», expresó satisfecho el nuevo maximo mandatario de la Federación Española de Fútbol.

El pasado mes de febrero la entonces Junta gestora que dirigía la Federación encomendó a Fernando Hierro lograr un acuerdo para dos temporadas más, algo que hizo durante el viaje a Lausana para el sorteo de la UEFA Nations League. Tanto Lopetegui, con su cuerpo técnico, como la dirección deportiva estaban de acuerdo pero la demora de las elecciones a la presidencia -finalmente se produjeron el 17 de mayo, retrasó todo. El vasco quería que el nuevo mandatario estuviera libre de ataduras y fuera él quien dijese si era oportuno renovar. Durante la campaña electoral tanto Luis Rubiales como Juan Luis Larrea manifestaron su voluntad de prolongar el contrato al actual seleccionador, que llegó al cargo tras la Eurocopa 2016 y logró clasificarse para el Mundial de Rusia de manera directa, sólo cediendo un empate ante Italia en Turín. De hecho, aún no conoce la derrota en los 18 partidos que ha dirigido a la absoluta desde septiembre de 2016, con un balance de 13 victorias y 5 empates. Luis Rubiales no oculta que en la casa hay ganas de Mundial: «Nos hace mucha ilusión. Los que hemos competido sabemos que el fútbol, en altísima competición, es un deporte incierto. Tenemos que estar con España y tenemos que apoyar. Todo lo que necesite la selección, lo va a tener por nuestra parte. Solo nos queda comprar la camiseta, colgar la bandera en el balcón y salir a animar».

El técnico, que en estos meses ha destacado por ser un estudioso incansable de partidos, nuevos métodos y aplicar su ideario con seriedad y disciplina, no quiere pensar en lo que suceda más allá, si bien reconoce «mayor tranquilidad» para su cuerpo técnico con este acuerdo. «El hecho de tener confianza siempre es positivo. Lo he defendido siempre. No es algo que nos haya quitado el sueño, los entrenadores nos centramos en trabajar y las cosas suceden de manera natural. Evidentemente estamos satisfechos. Quiero agradecer a la FEF la confianza hacia mí y hacia el cuerpo técnico. Somos conscientes de lo que defendemos. Ahora toca preparase para ese Mundial y poco más», defendió Lopetegui antes del turno de preguntas.

Rubiales ha seguido la tónica de la anterior etapa en la Federación, habitual la renovación automática en la era Villar cuando se conseguía la clasificación para una fase final. «Sinceramente, no me lo he planteado así. Para eso está Fernando Hierro, y tenemos plena confianza en lo que transmite. Luego nosotros actuamos. Pero la renovación del seleccionador es incontestable», consideró Rubiales.

Hierro apenas respondió más que para confirmar la apuesta por Lopetegui y su grupo de trabajo. «Es la continuidad del proyecto, una cuestión de confianza, es el seleccionador que tenemos después de una fase de clasificación brillante. Y se ha hecho todo con tiempo, las cosas han sido claras desde el primer momento. La apuesta ha sido total, cien por cien. Se trata de un gran profesional, conoce la casa y defiende su cargo de seleccionador excelentemente bien», finalizó.