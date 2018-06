Desmienten una denuncia contra Sampaoli por abuso sexual El seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, en Rusia. / EFE «Es una mentira; todos los días sucede algo para tratar de dañar a la selección argentina», lamenta el presidente de la AFA COLPISA/AFP Buenos Aires Lunes, 11 junio 2018, 21:29

Una denuncia por presunto abuso sexual divulgada por las redes sociales contra el seleccionador de la albiceleste, Jorge Sampaoli, es una «mentira», afirmó este lunes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en coincidencia con una declaración judicial.

«Todos los días sucede algo que trata de dañar a la selección. Creo realmente en la honestidad de nuestro técnico. Se está verificando que estas denuncias no existen, son mentiras», dijo Claudio Tapia al canal TyC Sports.

La acusación circuló por las redes sociales el sábado. Se señalaba que Sampaoli, de 58 años, había abusado de una cocinera en la concentración de la selección argentina en Ezeiza (al sur de Buenos Aires), antes de viajar a Rusia para el Mundial. «A mí me molesta esto porque hay familias de por medio, hijos, maridos, esposas... Y no se piensa cuando se largan a rodar esas cosas», criticó el dirigente argentino.

Un comunicado judicial subrayó que la fiscal María González, especializada en delitos sexuales y trata de personas, informó que «por el momento no existe constancia de denuncia» sobre este rumor. «La información (del desmentido de la fiscal) fue ratificada por el juez de garantías Horacio Rich», afirmó en una declaración oficial Fernando Arrubia, jefe del departamento policial de Almirante Brown, distrito al que pertenece la localidad de Ezeiza.

Por su parte, también se dio a conocer una información en redes sociales de la supuesta involucrada en el caso. «Yo quiero aclarar que no soy cocinera, soy cantante, y nunca fui acosada por el técnico de la selección argentina Jorge Sampaoli», dijo la mujer, que firma como Melisia. «La foto (que circula en las redes como presunta prueba) es un 'selfie' que me concedió (Sampaoli) en el lobby de un hotel en Rusia. No utilicen mi imagen para decir que soy la cocinera», escribió Melisia.

«Tenemos que empezar a vivir el Mundial y dejar estas cosas que no existen», insistió Tapia. Sampaoli se mantuvo en silencio, pero la prensa local citó fuentes del cuerpo técnico para afirmar que su primera reacción fue decir que la denuncia «es un disparate».