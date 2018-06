Isco se dispara en el Mundial de Rusia 2018 Isco conduce el balón durante el partido contra Irán, en el que tuvo un gran protagonismo ante un rival que plantó un 'muro' en su defensa para impedir el juego ofensivo español. / Efe El malagueño acumula grandes actuaciones y se convierte en el líder absoluto de España ANTONIO GÓNGORA Viernes, 22 junio 2018, 07:50

Ya no quedan dudas, todo está más claro que nunca. España necesitaba un nuevo líder que pudiera regenerar la mejor selección de la historia, y ya lo tiene. Isco es el nuevo faro, el jugador franquicia de un combinado que sigue buscando una salida al 'shock' sufrido días antes del arranque del Mundial con la salida de Julen Lopetegui. Pese a la pobre imagen y el sufrimiento de los hombres de Fernando Hierro para superar a Irán, el futbolista malagueño siempre fue un oasis capaz de crear y buscar soluciones, la única alternativa con posibilidades ante el muro rival, una gran opción para aportar peligro a una portería blindada y ante la que se estrelló el equipo español.

Los líderes de España ya no son Iniesta, Busquets, Silva o Ramos, sino Isco. Pese al riesgo que comporta su juego, con pases muchas veces imposibles y combinaciones milimétricas, el de Arroyo de la Miel completó frente a los iraníes nada menos que 95 centros buenos de los 103 intentados, lo que lo colocó muy por encima de sus compañeros en cuanto a eficacia. Los errores fueron mínimos si se tiene en cuenta la exposición habitual de su vistoso, atractivo y también fructífero juego. Para colmo, el malagueño también estuvo entre los tres españoles que más kilómetros recorrieron en el último choque mundialista, con casi 10,5.

Datos del último partido 95 Fueron los pases acertados del centrocampista Isco de los 103 intentados en el partido frente a Irán del Mundial, en el que venció España por la mínima. 10,5 Son los kilómetros recorridos por el malagueño en el choque de Kazán, siendo de esta manera uno de los tres que más corrieron del combinado español.

Isco dispone de la confianza, ahora con su paisano Fernando Hierro y antes con Julen Lopetegui, lo que le ha permitido crecer, dar un salto aún más grande cuando viste la camiseta española, que en los dos primeros partidos fue 'la blanca'. Dispone de libertad de movimientos y recorre toda la zona de ataque en busca de opciones para romper la línea defensiva contraria. Estuvo detrás de Diego Costa y también retrasó su posición hacia el centro del campo y la banda izquierda. Brilla cuando le da pausa al equipo y también cuando arranca y desestabiliza al contrario. Pese al sufrimiento del último encuentro, destacó, se escapó de un mal día español.

El gran salto de Isco es progresivo y no cesa. Su primer gran despegue con La Roja llegó en un momento delicado, cuando España tenía muchas dudas cara a un encuentro determinante de clasificación ante Italia. Y el malagueño actuó como un 'crack' mundial, como la nueva referencia de la selección y selló el pase tras una espectacular e inolvidable exhibición, con dos goles incluidos. Entonces sacó la batuta para dirigir a España y, desde ese momento, mantiene su liderazgo.

Ya en su etapa en el Málaga lució gran parte de sus virtudes, unas cualidades muchas veces 'mágicas' que lo llevan a estar ya en una cúspide mundial de la que no parece que se vaya a bajar. Con su llegada después al Madrid tuvo que luchar contra otras grandes estrellas y no siempre confiaron en sus posibilidades. Pero también doblegó con paciencia a muchos de los intocables blancos. Ahora en la selección, en el mayor espectáculo del fútbol, está siendo la referencia y poco a poco se está cargando de responsabilidad en un combinado que no acaba de arrancar tras los últimos acontecimientos.

Marcando el ritmo

España juega al ritmo de Isco y el malagueño ya es la gran esperanza de una selección que necesita despertar para llegar a tiempo a Mundial que está siendo extraño por los resultados de los favoritos y también por el fútbol de autor (de sus entrenadores) de muchos países modestos que quieren reivindicarse en un escaparate como este. El jugador malagueño mantiene su nivel y está acaparando el juego español, pero será necesario que el resto de sus compañeros reaccionen para llegar mucho más lejos en la competición. Isco llegó para pelear por estar entre los grandes, pero ya es el líder, la referencia y el hombre a seguir a partir de ahora.

A sus 26 años va acumulando ya gloria, con 29 partidos disputados y 10 goles con la camiseta de España (los dos del Mundial, completos). Aunque los comienzos para Isco en la selección no fueron fáciles, tras debutar con Del Bosque en 2013 dejó de entrar en los planes del entrenador salmantino y se perdió las citas de Brasil (Mundial 2014) y Francia (Eurocopa 2016). Sin embargo, siempre fue un fijo en los planes del exseleccionador, y ahora su técnico en el Madrid, Lopetegui, que tanto en la sub-21 como en la absoluta contó con su talento. De hecho, Isco es el jugador que más se ha asentado en la selección de aquellos que deslumbraron en Israel en junio de 2013. Jugadores como Morata, Alberto Moreno, Illarramendi, Montoya, Thiago Alcántara o De Gea fueron campeones junto al malagueño en torneo en el que deslumbraron al mundo. Un baluarte por el que pasa todo el juego ofensivo de la selección española en Rusia.