Iniesta: «Desde los 30 llevo escuchando que estoy viejo» Andrés Iniesta, en un entrenamiento. / Efe El centrocampista recuerda que «independientemente de lo que se diga de mí, lo que siempre he intentado es dar lo máximo y hacer lo mejor posible las cosas» COLPISA Madrid Jueves, 28 junio 2018, 14:26

Andrés Iniesta sólo piensa en los octavos de final ante Rusia. El centrocampista no quiere hablar de más allá o de lo fácil que es el cuadro por el que va España porque «en teoría, no están las grandes selecciones o los grandes nombres que a todos nos vienen a la cabeza, pero sólo pensamos en Rusia. Ojalá que después de ese partido tengamos otro oponente. No nos dicen nada los otros enfrentamientos».

El de Fuentealbilla, en declaraciones a Radio Marca, habló sobre las críticas que ha recibido el equipo y él mismo tras los dos primeros partidos. «No soy nadie para reprochar nada, cada uno tiene su opinión y una forma. Independientemente de lo que se diga de mí, lo que siempre he intentado es dar lo máximo y hacer lo mejor posible las cosas«, señaló. Además, confesó que «el futbolista no necesita que alguien de fuera le diga que ha jugado bien o mal. Aunque penséis que nos molesta tanto la crítica, no se está pendiente de todo lo que se dice. Vivimos en la realidad, pero algo al margen. Sabemos que no hemos transmitido las mejores sensaciones y trabajamos para cambiarlo». Sin embargo, Iniesta sí que confesó que no le gustan las descalificaciones porque «desde los treinta años llevo escuchando que estoy viejo».

Precisamente por su forma física hay quien dice que Iniesta debería esperar su oportunidad desde el banquillo y salir en los minutos finales, algo en lo que prefiere no meterse. «No soy quien para decir nada sobre ello. Uno sabe cómo está y lo que puede aportar, siempre veo el vaso medio lleno. Siempre soy muy positivo sobre mí, pero también consciente de que hay cosas que se pueden mejorar«. Además, a pesar de haberse clasificado para octavos como primera de grupo, cree que »hay un pesimismo excesivo«. »Las situaciones no son las que desearíamos, pero se ha demostrado que todo es muy difícil aunque tengamos una muy buena selección. Los principales críticos somos los jugadores. Estoy convencido de que este equipo tiene la capacidad y el nivel para seguir avanzando«, sentenció.

La salida de Lopetegui

Iniesta sí que habló sobre la salida de Julen Lopetegui dos días antes del comienzo del Mundial de Rusia. «Fue una situación complicada para todos y a nadie nos gustó vivirla pero se dio», desveló. «A partir de entonces el grupo respondió muy bien y creo que en otras circunstancias no estaríamos aquí. Cada uno dijo que creía, más allá de la situación incómoda por todos, nos unía a todos el objetivo de ganar el Mundial y seguir dando alegrías a nuestra gente. Eso está por encima de todo. Fue una situación difícil», añadió. Y sobre Fernando Hierro y su continuidad una vez que termine el Mundial, Iniesta deja la decisión en manos del actual seleccionador: «Su continuidad tendrá que valorarla él y la Federación, yo diría que siga porque no es fácil asumir este reto. Le deseo al míster mucha suerte y que en este mundial todos acabemos felices«.

Su gol en la final del Mundial de Sudáfrica siempre será recordado, pero no piensa en que pueda ocurrir de nuevo en Moscú el próximo 15 de julio en una hipotética final. «No pienso en algo tan lejano. Uno tiene la ilusión de hacer algo grande, pero nos centramos primero en el domingo y en poder dar ese salto a la selección».